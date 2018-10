Von Werner Robbers

Am 8. Juli 1972 wurden in Athen vier deutsche Studenten verhaftet: die 19jährige Susanne Bausinger, der 27 Jahre alte Jürgen Obermayer, der 32jährige Ernst Zorer und der 26jährige Werner Robbers. Die vier waren auf den Hilferuf der mit einem Griechen verheirateten Deutschen Edith Oikonomou nach Athen gekommen. Wenn nötig, wollten sie ihr mit Hilfe des Ausweises von Susanne Bausinger zur Flucht verhelfen. Die griechischen Behörden bezeichneten Edith Oikonomou als Anarchistin und Bombenlegerin; vermutlich hatte sie Kontakt zu oppositionellen Exilgriechen.

Die vier Studenten rückten jedoch bald von ihrem Fluchthilfeplan ab; die Sache kam ihnen zu undurchsichtig vor. Dennoch wurden sie verhaftet. Während ihrer dreimonatigen „Untersuchungshaft“ versuchten die Griechen, ihnen mit physischer und psychischer Gewalt Geständnisse abzupressen. Drei wurden geschlagen, dem Mädchen Schläge angedroht. Ernst Zorer wurde viermal zu Scheinexekutionen geführt. Am 18. Oktober wurden die vier zu Haftstrafen zwischen sechs und achtzehn Monaten verurteilt. Edith Oikonomou war schon vorher ohne Prozeß entlassen worden.

Die Schilderungen der Studenten über die Zustände in den griechischen Gefängnissen stehen im krassen Widerspruch zu den Versicherungen der Athener Regierung, nach denen sie ihre Gefangenen menschenwürdig behandelt. Einer der Freigelassenen, der Jura- und Soziologiestudent Werner Robbers, berichtet.

Ein halbes Jahr habe ich in griechischen Gefängnissen gesessen. Drei Monate hielt mich die Militärpolizei (ESA) fest, dann, nach meinem Prozeß, brachte man mich in ein Athener Zivilgefängnis.

Das Ganze hatte am 8. Juli 1972 in Athen begonnen. Damals erschienen zwei Griechen – ein Mann und eine Frau – bei Susanne Bausinger, Jürgen Obermayer und mir in unserem Hotel. Sie erklärten, Freunde von Ernst Zorer zu sein, und verlangten die Herausgabe „der Sachen“. Als wir uns weigerten, sagten sie, wir sollten sie wenigstens zu Zorer begleiten. Doch die Fahrt endete in der Polizeikaserne. Dort trennte man uns vier sofort und verhörte uns nacheinander bis tief in die Nacht.

Was man mir eigentlich vorwarf und was man genau von mir wissen wollte, ist mir nie klar geworden. Es ging immer wieder um den „Auftrag“, die „Organisation“, die „Hintermänner“. Anscheinend befriedigten meine Antworten nicht. Also’schlug man mich. Das war gleich beim ersten Verhör so und wiederholte sich immer wieder in; den nächsten zwei Wochen: Schläge ins Gesicht und auf den Kopf, Beschimpfungen und Folterungsandrohungen. Dolmetscher Nikolaou: „Diese Methoden haben wir von eurem Hitler. gelernt – und wir beherrschen sie sehr gut.“ Ein andermal „Es wird uns eine Freude sein, dich leiden zu sehen!“ Sie wollten unbedingt ein Geständnis, denn; so einer der Militärpolizisten: „Aus diesem Gefängnis ist noch nie einer rausgekommen, der nicht gestanden hat.“