Ibsen-Ausgaben in Deutschland

Von Anni Carlsson

Henrik Ibsen verließ Norwegen 1864, mit sechsunddreißig Jahren; erst als Dreiundsechzigjähriger kehrte er 1891 nach Kristiania zurück. In Italien und Deutschland schrieb er zwölf rasch weltberühmte Stücke, die mit Ausnahme von „Kaiser und Galiläer“ alle Norwegen zum Schauplatz haben. Sie entlarven die decadence an entlegener Küste: Peer Gynts Bergwelt, Noras Wohnzimmer, der Wintergarten Frau Alvings werden Schauplatz der Epoche.

Ibsens vielschichtige Dramatik war nicht so leicht auszuloten, weil sie zwei sehr verschiedene Aufgaben verquickte: die Kritik an der zeitgenössischen Gesellschaft und das „Gerichtstaghalten über das eigene Ich“. Hofmannsthal erkannte in den Vertretern der Ibsen-Gesellschaft die Gegensätze des aufgespaltenen Ich wieder, so daß auch für den Dramatiker Ibsen der Satz Marcel Prousts gilt: „Ich schildere eine Welt von solcher Vielfalt in meinem Werk, daß man wirklich nicht auf den Gedanken kommen kann, dies alles sei ich selbst.“

Naturalisten wie der alte Fontane erklärten denn auch die Ibsensche Symbolik für „Mumpitz“. Erst die Symbolisten – in Deutschland Rilke und Hofmannsthal – und die Expressionisten (erinnert sei an die Ibsen-Illustrationen und Szenenentwürfe Edvard Munchs) entdeckten hinter dem objektiven Gesellschaftskritiker den Ich-Symboliker, der dem Expressionismus die Bahn brach.

Weil Ibsen in seiner Kunst eine „Selbstverwirklichung“ erblickte, war er überzeugt, daß jedes einzelne Stück nur als Markstein des Gesamtprozesses verstanden werden könne und im Zusammenhang gelesen werden müsse. Mit diesem Kommentar begrüßte er die erste deutsche Gesamtausgabe seiner Werke, die der S. Fischer Verlag 1898 zu seinem siebzigsten Geburtstag veranstaltete; bis dahin gab es die Schauspiele nur in Einzelausgaben, von denen die billigen Reclam-Heftchen die weiteste Verbreitung hatten. Die Gesamtausgabe war eine Gemeinschaftsarbeit der Herausgeber Julius Elias und Paul Schienther und der namhaftesten Ibsen-Übersetzer, darunter Christian Morgenstern, Julius Hoffory und Ibsens Sohn Sigurd Ibsen. Sie machte Epoche, denn sie präsentierte einen neuen Kontinent der Literatur.

Mit einem intensiven Ibsen-Interesse wird heute, so scheint es, bei deutschen Lesern nicht mehr gerechnet. Während etwa für den angelsächsischen Sprachraum seit 1960 der von J. W. Mac Farlane und Graham Orton edierte „Oxford-Ibsen“ erscheint, eine mustergültige historisch-kritische Gesamtausgabe der London Oxford University Press, ist die Fischer-Ausgabe die einzige deutsche Gesamtausgabe geblieben. Für literarische Studien ist sie daher noch immer unentbehrlich: Sie enthält nicht nur die romantischen Sagadramen des jungen Ibsen, sondern auch die Sperrungen, mit denen Ibsen gewisse Worte und Wendungen der Originaltexte charakteristisch akzentuierte; von sämtlichen heutigen deutschen Übersetzern wurden diese Akzente unbegreiflicherweise eliminiert.