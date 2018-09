Wenn Sie Schallplatten kaufen, dann – Unbedingt:

Johann Sebastian Bach: „Das Wohltemperierte Klavier, Erster Teil“; Friedrich Gulda, Klavier; MPS 49 21552–0, 49,– DM

Zum Schluß seiner Anmerkungen bedankt sich Friedrich Gulda auch „beim großen Johann Sebastian Bach mit dem Versprechen, in Ehrfurcht und Liebe weiterhin und mehr als bisher mein Bestes zu tun. Amen.“ Er hat, denke ich, schon etwas sehr Gutes vollbracht auf diesen drei Platten, und Ehrfurcht erzeugte hier nicht Ängstlichkeit, sondern musikalisch motivierten Mut in der Darstellung, etwa bei den ungemein logisch wirkenden Tempi, dem außerordentlich differenzierten Anschlag, dem „Ausdruck“. So macht Gulda die ewige Frage, ob man diese 24 Präludien und Fugen „eigentlich“ auf dem Cembalo oder dem Klavier spielen sollte, überflüssig: Er folgt mit seiner Spielweise dem Charakter der Stücke und ruft auf dem Klavier, wenn es ihm so gedacht scheint, so etwas wie Cembaloklang hervor.

Möglichst:

„The Alpine Power Plant“; The Band, Leitung: George Gruntz; MPS 33 21460–5, 29,– DM

Das ist ungefähr das, was man unter zeitgemäßer Bigbandmusik verstehen könnte: Immer klingt „historische“ Substanz durch, wie sie jedem kräftigen und saftigen Jazz innewohnt, aber die Spielweise ist ganz von heute. An diesen beiden Platten ging mir auf, wieviel Spielerisches in seriösem Spiel-möglich ist. Und weil die achtzehn hochkarätigen, aus vielen Ländern stammenden Jazzer offensichtlich Spaß in diesen zwei Konzerten hatten, die sie nach einwöchiger Probe in Lugano gaben, bereitet dieser virtuose, einfallsreiche, ironische Jazz so viel Amüsement.

Vielleicht: