Von Richard Exner

Dieser Autor brauche keine Stütze, er müsse jedem einleuchten, dachte ich immer; ob das ein Hörspiel sei wie „Die japanischen Fischer“ (1955) oder diese „Geschichten zum Weiterschreiben“ (1969), ein Gedicht über Brecht oder für Kinder Ausgemachtes. Die Engagiertheit seiner Arbeiten stand mir nie außer Frage, und wenn ich sie nun zum erstenmal in einer Art von natürlich-künstlichem Querschnitt sehe –

Wolfgang Weyrauch: „Mit dem Kopf durch die Wand“ – Geschichten, Gedichte, ein Hörspiel 1929-1971; Sammlung Luchterhand 100, Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt/Neuwied; 224 S., 7,80 DM

bin ich überzeugter denn je, daß wir es in Weyrauch mit einem Schriftsteller zu tun haben, der zwar unser tägliches Geschehen nie aus den Augen läßt, der aber zu gleicher Zeit (und das macht ihm doch kaum einer nach) seinen Blick auf sich selber, auf uns alle in sich richtet und sagt, was es außer dem Täglichen, Heutigen an „Ewigem“ (man muß das Wort in manchen Zusammenhängen in Anführungszeichen setzen) gibt und was wir zu tun haben, daß dieses Ewige in uns und um uns nicht gänzlich verschwindet.

Ein moralischer Schriftsteller, der es seinen Lesern sagt, und wenn er es als Clown sagen muß, damit sie es ihm abnehmen. Kein kulanter Schriftsteller, eher einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt; kein versöhnlich humorvoller Lehrer (wie zuweilen Erich Kästner), sondern einer, wo es gerade bei Themen, die nicht zum Lachen sind, etwas zu lachen gibt, nur bleibt es uns im Halse stecken. Und schließlich einer, der es auf jede ihm mögliche Weise sagt.

Ich möchte einen einzigen Menschen, der deutsch liest, sagen hören: Was Weyrauch schreibt, verstehe ich nicht, denn es ist im neuesten Stil geschrieben. Es wäre ihm zu antworten: Das mag sein, dann lies eben das von vor zwei Jahren, er sagt nicht immer dasselbe, er sagt es aber immer wieder (was nicht das gleiche ist).

Was sagt er immer wieder? Daß es mit uns aus ist, wenn wir so weitermachen, wenn wir uns nie umsehen, wenn wir uns nicht schämen, wenn wir nur reflektieren, wenn wir nie reflektieren, wenn wir Dogmatiker sind oder geistige und emotionale Faulenzer. Er selber schont sich schließlich auch nicht; man sieht es seinen Büchern an, daß er in Schulen und Gefängnissen, in Bibliotheken und Kirchen liest, am Radio, am Pult, wo immer man ihm zuhört. Er hat ein Gewissen, und wir hören es schlagen, und unseres, wenn wir richtig lesen, schlägt mit, aus Freude oder Scham.