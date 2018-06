Viele Intellektuelle haben Willy Brandt aufgefordert, den US-Bombenkrieg gegen Nordvietnam scharf und öffentlich zu verurteilen. Zu den Unterzeichnern gehörte auch Heinrich Böll. Hier verteidigt Professor Eugen Kogon den Kanzler. Er findet: Die Diskretion, die Böll in Moskau für sich in Anspruch nahm, darf auch Brandt in Washington beanspruchen. Es kommt auf die Wirkung, nicht auf den Widerhall des Protestes an. Heinrich Böll antwortet nächste Woche.

:

Protestieren – lieber laut oder leise?