kennen, den amerikanischen Kleinbürger, der aus einem unerfindlichen Grunde kein eigenes Auto fährt, vor allem aber Jugendliche aus aller Welt. Manche von ihnen legen in dem einen Monat, in dem ihr 99-Dollar-Ticket gültig ist, 20 000 und 30 000 Kilometer zurück.

Doch auch die amerikanischen Studenten sind in der letzten Zeit durch besondere Werbekampagnen für den Greyhound reaktiviert worden; der Rockmusik-Star Mason Williams zog auf einer Reklametour besonders durch amerikanische Universitätsstädte. Geschickt wurde das Image des ohnehin populären Gefährts der Ideologie der Zwanzigjährigen angepaßt: der Bus als natürliches und volkstümliches Beförderungsmittel, das auf den plastic-people-Komfort des Flugzeugs verzichtet zugunsten der wiederentdeckten Landschaft und des Mythos der Landstraße, des Ort the Road und des Go West; auch ein Hauch von modernem Pionierbewußtsein mag da im Spiel sein.

Zumal auf dieser Strecke drängen sich diese Assoziationen auf. Seit Albuquerque sind wir auf der Nationalstraße 66, einem uralten, geschichtsträchtigen Siedler- und Eroberungsweg von Chicago bis zur Westküste. Die 66 führt über St. Louis, Oklahoma City, durch ein Stück Texas und weiter durch Neu-Mexiko, Arizona und dann südlich an Las Vegas und dem Grand Canyon vorbei nach Kalifornien hinein bis Los Angeles. Hier haben Peter Fonda und Dennis Hopper Teile ihres Films „Easy Rider“ gedreht, und „You get Your Kicks on Route 66“ summen manchmal noch Jugendliche: Es ist der Refrain einer vor Jahren sehr bekannten Fernsehserie „Route 66“ über zwei allerdings recht brave und biedere Gesellen, die den alten Weg von Ost nach West auf dieser Straße zurücklegten.

Die Ortschaften, in denen wir halten, gleichen Tausenden anderen in Amerika. Tankstellen, drugstores, Motels, ein Supermarkt, alles entlang der Haupstraße gelegen, dahinter ein paar Einfamilienhäuser. Ansiedlungen von Menschen, die scheinbar in und mit ihrem Auto leben und mit dem Auto zum Eisstand nebenan fahren; Fußgänger sieht man fast nie. Nachts werden diese Städte durch die überdimensionalen, knallbunten und meist bewegten Leuchtreklamen zu gespenstischen, riesigen Kulissenstraßen eines Hollywood-Musicals.

Dieser Eindruck wird noch unendlich potenziert bei der nächtlichen Ankunft in Los Angeles, dieser nie endenden Vorstadtwüste, deren Maßlosigkeit in ihrer Ausdehnung liegt wie die New Yorks oder Chicagos in ihrer Höhe. Steif und übermüdet staksen die Insassen aus dem Bus und stolpern in die nächste Unterkunft. Manche bleiben auch sitzen, und andere steigen zu; die Fahrt geht weiter, am nächsten Mittag werden sie in San Francisco und Sacramento sein.

Mit dem „Visit-USA-Ticket“ der beiden größten Busgesellschaften des Landes, Greyhound und Continental Trailways, kann man für 99 Dollar unbeschränkt durch die Vereinigten Staaten und Kanada reisen und die Fahrt beliebig oft unterbrechen. Der Fahrschein muß außerhalb der USA, Kanadas und Nord-Mexikos gekauft werden und gilt 21 Tage. Für einen vollen Monat bezahlt man 132 Dollar, für zwei Monate 165 Dollar, für drei Monate (Maximum!) 198 Dollar. Kinder unter fünf Jahren fahren kostenlos, ältere müssen den vollen Fahrpreis zahlen.