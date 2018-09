Es muß sich erst noch erweisen, ob der Einspruch des Vatikan gegen Laienprediger ein Himmels- oder ein Danaergeschenk für die Würzburger Synode war. Die dreihundert Synodalen zogen es vor, die erste Rüge Roms in der Geschichte des deutschen Episkopats als eine unerwartete Chance wenigstens für ihre Vollversammlung anzusehen. Denn das Experiment Synode ist sowieso gefährdet. Auf ihren Tagungen ist zwar viel von den Gemeinden und den Gläubigen die Rede – ihrer kritisch-konstruktiven Mitarbeit sind indessen Grenzen gezogen: Das liegt gewiß nicht an den Gläubigen.

Die bei der Konstituierung der Synode geweckten Hoffnungen auf eine Neubesinriung auch, in der kirchlichen Hierarchie, auf eine Öffnung gegenüber weltlichen Problemen und eine Stärkung der Laien-Rolle innerhalb der Kirche sind enttäuscht worden. Kirchlich-konservative Administratoren haben ihre Macht ausgespielt, um unerwünschte Diskussionen zu unterbinden.

Die Hoffnung, daß sich die deutschen Bischöfe künftig häufiger in einer Koalition mit den Progressiven finden werden, ist also weiterhin unbegründet. Eher ist anzunehmen, daß der sensationelle Widerspruch gegen die vatikanische Demarche das bißchen Aufsässigkeitsgeist bereits aufgezehrt hat. Die meisten Bischöfe forderten sogar, nun um so gehorsamer im römischen Fahrwasser zu bleiben. E. N.