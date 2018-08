Sehr verehrter Herr Bundeskanzler, unter Ihren Freunden sind die Unterzeichneten nicht die ersten, die Ihnen zu einer außenpolitischen Wendung raten, die Sie sicher schon längst erwägen: die brutale Kriegspolitik des amerikanischen Präsidenten aufs schärfste zu verurteilen – im Namen der von Ihnen geführten Regierung und der überwältigenden Mehrheit des deutschen Volkes.

In diesen Tagen werden Entscheidungen fallen, welche für viele Jahre nachwirken können: wird die Welt tatenlos mitansehen, wie die mächtigste Nation ein kleines Volk vergewaltigt, sein Land zerstört und seine eigenen Söhne zu Verbrechern heranbildet? Wenn zynischer Opportunismus nur wirkungslose Proteste erlaubt und dadurch dem amerikanischen Präsidenten zum Erfolg seiner barbarischen Pläne verhilft, dann werden wir zukünftige Gewaltverbrecher, Nationen wie Einzeltäter, durch eigene Schuld ermutigen. Herr Bundeskanzler, wir appellieren an Sie, daß Sie tun, was in Ihrer Macht steht, um zu verhindern, daß die Bundesrepublik an solchem Versagen mitschuldig wird.

Alle Ihre wahren Freunde in der ganzen Welt werden mit Erleichterung und Freude begrüßen, wenn Sie in einem ersten Schritt sich mit Ihrem Kollegen, dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme, öffentlich solidarisch erklären. Und den egoistischen „Realisten“, die Ihnen einreden wollen, wir könnten doch „bloß wegen Vietnam“ nicht unser Schutzbündnis mit den Vereinigten Staaten aufs Spiel setzen, können Sie erwidern, daß es sogar im Interesse nüchterner Realpolitik vordringlich ist, unseren Verbündeten wissen zu lassen, daß wir kein Verlangen haben, von ihm in der Weise beschützt zu werden, wie er Südvietnam „beschützt“ – ohne Rücksicht darauf, ob wir damit die Herren im Weißen Haus verstimmen.

Wir maßen uns nicht an, über den vorgeschlagenen ersten Schritt hinaus, weitere politische Vorschläge zu machen. Vielmehr wollen wir Ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken, welcher erstaunlicherweise bisher überhaupt nicht beachtet worden ist. Der Präsident der USA ist ein kranker Mensch. Richard Nixon hat sich vor aller Welt stolz zu den Symptomen seines größten Wahns bekannt: er wird nicht der erste US-Präsident sein, der einen Krieg verliert. Er verspricht seinem Land einen ehrenvollen Frieden. Er glaubt, daß er durch seine patriotische Politik das amerikanische Volk wieder geeinigt hat. Das alles sind Wahnvorstellungen. Denn noch niemals ist ein großes Volk durch eine unehrenhafte Niederlage tiefer gespalten worden als das amerikanische durch den Vietnamkrieg. Diese Wahnvorstellungen Nixons sind nicht etwa deswegen bedenklich, weil sie seinem maßlosen Ehrgeiz entstammen. Im Gegenteil: In allen Phasen seines Aufstiegs war sein Ehrgeiz gekennzeichnet durch ein Ich-besessenes, skrupelloses und mitleidsloses Durchsetzungsvermögen. Die dem amerikanischen Präsidenten anvertraute Machtfülle ist jetzt im Begriff, seinen Wirklichkeitssinn zu korrumpieren. Nur der US-Kongreß kann ihm Einhalt gebieten. Dadurch, daß er ihm die Vollmacht entzieht, allein und ohne die verfassungsmäßige Mitbestimmung der Volksvertretung über Krieg und Frieden zu entscheiden – und ihm vor allem die alleinige Entscheidung über einen Einsatz der nuklearen Waffen zu entziehen.

Nixons Gegner bedürfen dringend der Unterstützung durch eine unzweideutige Weltmeinung.

In aufrichtiger Verbundenheit Walther Marseille, Dietrich Wabner