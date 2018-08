Inhalt Seite 1 — Zetern um ein Zentrum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Bieber

Mit deutlichen Worten wurde bislang auf beiden Seiten nicht gespart. „Eineinhalb Jahre hat uns die Regierung warten lassen“, empörte sich der Bürgermeister von Bramsche, Lothar Lewandowsky (SPD), „der Präsident will uns wohl in die Mangel nehmen, damit wir von unserem Standpunkt abgehen. Er vermiest uns auf diese Art die Freude an der Kommunalpolitik.“ Regierungspräsident Josef Zürlik blieb hart: Seine Meinung sei bekannt, und die heiße immer noch „nein“.

Seit gut achtzehn Monaten liegen sich der Stadtrat von Bramsche und der Regierungspräsident in den Haaren – bissige Bemerkungen, eine angemeldete und erlaubte, dann doch wieder verbotene Demonstration der Stadtratsmitglieder vor dem Osnabrücker Regierungsgebäude und eine Bramscher Klage wegen Untätigkeit des Landkreises haben die Stimmung kräftig angeheizt. Es geht um ein Hallenbad, genauer, um den Standort – denn über die Notwendigkeit des Bades sind sich alle Fraktionen des Rates und der Landkreis einig. Bramsche möchte den Bau als Kern eines künftigen Freizeitzentrums am Ostufer des Dannsees errichten.

Im Juni 1971 stellte die Stadt den förmlichen Antrag auf „Bauen im Außenbereich“. Das ins Auge gefaßte Gebiet liegt außerhalb des Ortes und außerhalb des Flächennutzungsplanes. Der kleine Schönheitsfehler, daß der Darnsee damals sogar außerhalb des Ortes Bramsche lag, wurde durch die Gebietsreform vom Juli 1972 beseitigt: Seitdem ist die Gemarkung Epe eingemeindet.

Der Regierungspräsident sagte aus einer Reihe von Gründen nein. Einmal fehlte eine förmliche Bauleitplanung, an der sich die Bevölkerung hätte beteiligen können. Er monierie ferner, daß die Landschaft zersiedelt werde (rundum gibt es Land- und Forstwirtschaft), daß gegen die Gleichbehandlung verstoßen werce (Bauwünsche von Privatpersonen werden im Außenbereich zurückgewiesen), daß das Bad nur schwer über einen ein Kilometer langen Weg durch unbebautes Gelände zu erreichen sei und deswegen die Stadt mit unverhältnismäßig hohen Erschließungskosten für Straßen, Parkplätze, Beleuchtung, Versorgungsleitungen, Nahverkehr und entsprechend hohen Folge- und Betriebskosten rechnen müsse.

Schließlich schreibe das Landesraumordnungsprogramm vor, so wehrte der Regierungspräsident die Einwände der Stadt ab, zentrale Einrichtungen möglichst zusammenzufassen und der Bevölkerung die kürzesten Verbindungswege anzubieten. Wenn – wie die Stadt argumentiert – das neue Bad vornehmlich dem Schulsport dienen solle, warum werde es nicht neben dem geplanten Schulzentrum und dem bestehenden Gymnasium errichtet, rund 1,2 Kilometer südlich des Sees? Immerhin sehen die Schulbaurichtlinien vor, daß Sportstätten nicht weiter als 400 Meer entfernt sind und gefahrlos zu erreichen sein müssen.