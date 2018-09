Rotes Licht für grüne Autoscheiben. Für so manchen Autofan sind sie bereits ein liebgewordenes Requisit, die grünen Windschutzscheiben; für Experten der physiologischen Optik dagegen sind sie ein Ärgernis. Verständlich, denn diese sogenannten Wärmedämmgläser lassen nämlich in weit geringerem Maße Licht ins Wageninnere und damit auch ins Auge eindringen als normale Windschutzscheiben. Dr. Josef Reiner, der Leiter der höheren Fachschule für Augenoptik in Köln, stellte fest, daß diese grünen Gläser für Licht der Wellenlänge 555 Nanometer nur noch eine Durchlässigkeit von etwa 70 Prozent besitzen. Für die Praxis heißt dies: 30 Prozent der Sehfähigkeit geht verloren.

Der Vorteil der Wärmedämmgläser – die Gläser saugen einen Teil der Sonnenstrahlen auf und verringern dadurch die Wärmeentwicklung im Wageninnern – wird also mit einer Reduzierung der Sehschärfe erkauft. Dieser Nachteil verstärkt sich noch unter ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen, zum Beispiel bei einer nächtlichen Autofahrt. Ähnliches gilt für Brillen mit lichtabsorbierenden Gläsern, auch sie verringern die Sehschärfe in oft nicht zu verantwortendem Maße. Was also so mancher Autofahrer als angenehm empfindet – mit Hilfe der getönten Brillengläser und auch der grünen Windschutzscheiben wird die Blendung durch das Scheinwerferlicht entgegenkommender Autos herabgesetzt –, ist in Wirklichkeit sehr gefährlich: ein Fußgänger am Straßenrand kann so unter Umständen leicht übersehen werden! Deshalb sollten Brillengläser, die eine stärkere Lichtabsorption als 15 Prozent haben, bei Nachtfahrten nicht verwandt werden. Daniel Danegg