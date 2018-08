Ollenburg und Kron – ein unglückliches Paar

Von Werner Birkenmaier

Von Thomas Jefferson stammt der Rat, man solle sein Geld nie ausgeben, bevor man es hat. Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Heinz-Joachim Ollenburg, 48 Jahre alt, hat es umgekehrt gemacht, und als er welches hatte, da war es nicht sein Geld. Es gehörte dem Essener Discountladen-Millionär Theo Albrecht, der sich damit seine Freiheit erkauft hatte. Nun gibt es Freiheit nicht zu Discountpreisen, im Gegenteil bei Ollenburg kostete sie sieben Millionen Mark.

Der Rechtsanwalt konnte sich nicht allein an diesen Millionen erfreuen. Einen Teil davon beanspruchte sein Freund Paul Kron, der sich bis dahin mit den Erträgen von Serieneinbrüchen begnügt hatte; ein anderer Teil ging an einen Einbrecher namens Rath. Ollenburg konnte sich auch nicht lange an diesen Millionen erfreuen, denn Paul Kron, nun endlich Millionär, verfügte keineswegs über die Disziplin und die Sparsamkeit, die man dem Millionär Albrecht nachrühmt; er benahm sich so, wie ein kleiner Mann denkt, daß sich ein Millionär benimmt; er brachte, mit anderen Worten, einige große Scheine aus der Lösegeldsumme unter die Leute Und da die Polizei die Nummern registriert hatte, war der Weg zu. dem gerichtsbekannten Kron, und von da zu dem nicht vorbestrafter Ollenburg nicht weit.

Nun sitzen beide seit vergangener Woche in Essen auf der Anklagebank und unterhalten die Nation mit einem Millionenspiel. Denn dreieinhalb Millionen sind noch irgendwo „verbunkert“. Jeder der beiden Angeklagten behauptet vom anderen, er wisse, wo das Geld versteckt sei.

Das Verfahren ist nicht frei von gelegentlicher Komik. Es wird viel gelacht, als werde ein Stück mit dem Titel gegeben: „Einmal Millionär seit oder die verschwundenen Millionen“, zu dem der Krimi-Autor James Hadley Chase den Stoff und die Schwänkeverfasser Arnold und Bach das Rollenbuch geliefert haben könnten. Doch ist das, was in Essen verhandelt wird, eine bitterböse Sache, und auch die Angeklagten bieten für den, der genau hinzuhören weiß, durchaus ernste, ja düstere Aspekte. Aber Ollenburg und Kron machen es dem Beobachter schwer, zum Kern vorzudringen. Es gilt zunächst einmal, gewisse Schichten berlinisch-rheinischen Naturells zu durchstoßen.

Ollenburg hat das Leben nicht nur leicht genommen, er hat es auf einer Lüge aufgebaut. Die Wahrheit ist, daß er niemals Rechtsanwalt gewesen ist. Es ist ihm, einer Randexistenz, zwar gelungen, im Grenzbereich des Bürgerlichen zu leben, aber er hat dort niemals richtig Fuß fassen können. Ollenburg ist in Berlin geboren und dort zur Schule gegangen. Im Jahre 1939 wird er in der Oberschule nicht versetzt und muß die Anstalt verlassen. Er absolviert eine Lehre als technischer Zeichner und studiert anschließend an einer Ingenieurschule. 1942 wird er zum Militär eingezogen.