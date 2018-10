Inhalt Seite 1 — Gewehr bei Fuß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Januar

Eine bittere Sorge wurde am Beginn der Woche von der Menschheit genommen, als die Vereinigten Staaten alle Kriegshandlungen gegen Nordvietnam einstellten. Der Verzicht auf die Luftangriffe, auf die Verminung von Häfen und das Beschießen der Küste durch amerikanische Kriegsschiffe war in Paris von Henry Kissinger bereits für den Fall zugesagt worden, daß die Ergebnisse, die er in den Geheimberatungen mit Le Duc Tho erreicht hatte, vom Präsidenten als ausreichend angesehen würden. General Alexander Haig hatte daher den Regierungen von Südvietnam, Thailand, Laos und Kambodscha die letzte Fassung dieser Vereinbarungen für einen Waffenstillstand nur noch zu interpretieren, jedoch nicht mehr ihre Meinung dazu einzuholen, die das Tor vor der Unterzeichnung erneut hätte blockieren können.

In Indochina werden bald die Waffen schweigen – das gilt nun nicht nur für den nördlichen Teil Vietnams, sondern für das ganze, so lange von der Geißel des Krieges heimgesuchte Gebiet. Die Natur dieses Konfliktes und die Dispositionen der in ihn verwickelten Nationen bedingen einen Kompromiß, in dem es keine Sieger gibt. Amerika ist zu mächtig, um militärisch geschlagen das Kampffeld zu räumen; Nordvietnam ist zu diszipliniert, zu sehr getragen von seinem Ziel der revolutionären Durchdringung eines ungeteilten Vietnams, als daß es sich unterlegen fühlen und auf sich selbst zurückziehen würde.

Trotz aller Eskalationen wie dem Flächenbombardement um Weihnachten war dieser unerklärte Krieg ein begrenzter Krieg. Letztlich ging es nicht um Geländegewinne oder um Entscheidungsschlachten, sondern um das Prestige einer Weltmacht auf dieser, um nationale und revolutionäre Ansprüche auf jener Seite der völlig verwischten Fronten. Beide Parteien kommen ihrem Ziel am Ende des Ringens nur zu einem Teil nahe. Keiner hat Anlaß zum Triumph.

Daher enthält auch das revidierte Abkommen wiederum die beiden Hauptelemente der bereits im Oktober erzielten Absprachen, die dann vorübergehend wieder in Frage gestellt schienen. Erstens: Hanoi verzichtet darauf, die Regierung Südvietnams zu beseitigen, da die Amerikaner nicht dazu bereit waren, zum Hängen auch noch den Strick zu liefern. Zweitens: Washington findet sich damit ab, daß beträchtliche nordvietnamesische Truppenkontingente im Süden des Landes bleiben. Ohne dieses Zugeständnis hätte es keine Einigung gegeben, da sich sonst die geschwächten Kader des Vietcong, umzingelt von der hoch gerüsteten südvietnamesischen Armee und Polizei, in den Regruppierungszonen wie in „Tigerkäfigen“ des Staatspräsidenten Thieu befunden hätten und schließlich vernichtet worden wären.

Wenn die Hauptbestandteile der ursprünglichen Abreden erhalten werden konnten, so dank jener wechselseitigen Zugeständnisse, die in Verhandlungen zwischen zwei so hartnäckigen und willensstarken Gegnern immer erst in letzter Minute gewährt werden. Die Überwachung des Waffenstillstandes wird weniger porös und wesentlich dichter sein, als Hanoi anfänglich hoffte, durchsetzen zu können. De facto wird auch die entmilitarisierte Zone, entgegen dem Einheitsgrundsatz der Genfer Indochina-Abkommen von 1954, zumindest zeitweilig zur politisch-militärischen Demarkationslinie – juristisch freilich um so weniger, als die Forderung Thieus, die volle und unbeschränkte Souveränität Südvietnams anzuerkennen, lediglich semantische Bedeutung hatte. Solange fremde oder feindselige Insurgententruppen auf dem Gebiet eines Staates nicht nur präsent sein dürfen, sondern auch versorgt und ersetzt werden und die Rolle eines politischen Instrumentes spielen können, ist dieser Staat nicht voll souverän.