Fragt man heute in New York nach Warhols Factory, so bekommt man ein Schulterzucken oder höchstens die vage Antwort: Machen die jetzt nicht kommerzielle Filme für so einen großen Verleih in West-Germany? Auf die drei neuen „Andy-Warhol-presents“-Filme, die in der Tat die Constantin angekauft hat, ist bis auf ein paar Bemerkungen nicht einmal mehr die progressive „Village Voice“ eingegangen: Sie laufen irgendwo an der Peripherie, und man registriert den deutschen Zirkus um Warhols Mannschaft, wie diese selbst, amüsiert.