Krebsgefahr im deutschen Wein

Wieder einmal ist zu fragen, ob denn deutsche Bundesbürger eine soviel widerstandsfähigere Natur besitzen als amerikanische. Denn wieder einmal steht ein Konservierungsstoff zur Diskussion, der in den USA längst verboten worden ist, weil er im Verdacht steht, Krebs hervorrufen zu können, während er in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor verwendet wird – mit Genehmigung des Bundesgesundheitsministeriums wohlgemerkt.

Diesmal handelt es sich um ein Produkt der renommierten Firma Bayer in Leverkusen, um „Baycovin“ (chemische Bezeichnung: Pyrokohlensäurediäthylester). Baycovin wird zur Kaltsterilisierung von Wein, Bier und Fruchtsäften benutzt.

Bis vor einem Jahr hielten Nahrungsmittelfachleute das von Bayer entwickelte Mittel zur kalten Keimtötung für ungefährlich, weil es schon lange zerfallen ist, wenn das Getränk zum Verbraucher gelangt. Doch im Dezember 1971 veröffentlichten zwei Radiobiologen der Universität Stockholm in der Wissenschaftszeitschrift „Science“ einen Bericht, aus dem hervorging, daß sich in Orangensaft, Wein und Bier das in jeweils branchenüblichen Mengen beigefügte Baycovin zum Teil mit anderen, in den Getränken natürlicherweise vorhandenen Stoffen zu Urethan verbindet, einer Chemikalie, die erwiesenermaßen Krebs hervorruft, ja, zu den stärksten chemischen Krebserzeugern überhaupt gehört.

In Amerika reagierte das mit der Überwachung von Lebensmitteln betraute US-Bundesamt prompt. Schon im Februar 1972 kündigte diese „Food and Drug Administration“ (FDA) im Amtsblatt „Federal Register“ (11. Februar 1972) das Verbot von Baycovin-Zusätzen bei der Getränkeherstellung an. In der Bundesrepublik ließen sich die entsprechenden Behörden von den alarmierenden Befunden aus Stockholm nicht beeindrucken. Deutsche Säfte und deutsche Weine werden weiterhin mit dem Stoff kaltsterilisiert.

Gewiß, die Menge des krebserregenden Stoffes, der in den mit Baycovin behandelten Getränken entstehen kann, ist so gering, daß sie die schwedischen Forscher nur mit Hilfe einer subtilen radioaktiven Markierungsmethode ermitteln konnten. Aber niemand vermag zu sagen, ob nicht schon winzige Quentchen Urethan die gräßliche Krankheit hervorrufen können, zumal wenn sie – etwa bei regelmäßigem Wein- oder Biergenuß – in kurzen Abständen immer wieder eingenommen werden.

Deshalb ist es im höchsten Maße unverantwortlich, einen Getränkezusatz, der sich als potentiell gefährlich erwiesen hat, weiterhin so zu verwenden, als sei er eine harmlose Substanz. Wenigstens vorsorglich sollte man ihn aus dem Verkehr ziehen. Schließlich handelt es sich hier keineswegs etwa um eine notwendige oder gar lebenswichtige Substanz, sondern nur um ein Mittel, das dem Produzenten die Herstellung des Getränks vereinfacht. Dafür das Risiko auch nur vereinzelter Krebserkrankungen einzugehen, ist unter keinen Umständen vertretbar.

Vielleicht wird gerade das Profitstreben der einschlägigen Industrie jetzt den längst überfälligen Verzicht auf das inkriminierte Sterilisierungspräparat bewirken. Denn soeben hat die FDA auch die bislang noch gestattete Einfuhr ausländischer Biere und Weine, die mit Baycovin behandelt worden sind, verboten. Für deutsche Weinexporteure dürfte dies eine spürbare Profiteinbuße mit sich bringen. Dies könnte einen freiwilligen Verzicht auf Baycovin wenigstens bei den Weinherstellern zur Folge haben.