Neu in Museen und Galerien:

Hannover Bis zum 11. Februar, Kestner-Gesellschaft: „Alfred Jensen“

Harald Szeemann hatte diesen Außenseiter der New Yorker Kunstszene nach Kassel geholt und in die von ihm so genannte Abteilung „Individuelle Mythologien“ eingereiht, wo er von zu vielen Auch- und Möchtegern-Mythologen an die Wand gespielt wurde. Alfred Jensen, das zeigt die erste deutsche Retrospektive mit rund hundert Bildern aus den Jahren 1957 bis 1972, ist ein Paradebeispiel, um den ominösen, unverbindlichen, unbildhaften Begriff zu konkretisieren und ihn, was noch wichtiger ist, vom Odium modischer Aktualität zu befreien. Jensen ist ein immerhin Siebzigjähriger, er hat sich mit kosmogonischen, planetarischen, astrophysikalischen Problemen befaßt, als das für Künstler keineswegs opportun oder erfolgversprechend war. Wie kommt ein moderner Maler dazu, archaische Weltsysteme zu erforschen? Jensen verweist auf seine Biographie. Er ist in Guatemala geboren, die Kultur der Mayas hat ihn fasziniert, die Konzepte westlicher Kunst, die er in Paris studierte, hatten ihn enttäuscht: „Das einzige, was ich tun konnte, war, das Erlebnis meiner Kindheit in Guatemala nachzuvollziehen.“ Aus Maya-Reminiszenzen, Pythagoras, altägyptischen Kalendersystemen, chinesischen Diagrammen, aus dem Buch der Wandlungen „I Ging“ braut er sich das zusammen, was Szeemann individuelle Mythologie nennt. Jensen, der Magier, der in seinem New Yorker Atelier am selbstkonstruierten Orakeltisch Platz nimmt und die mit Symbolen und Chiffren besetzten Tafeln bewegt, die ihm Weltbilder in wechselnden Konstellationen und variablen Reihungen an die Hand geben. Auf solchen Geheimlehren und Orakelbefragungen basiert Jensens Malerei. Die Formen, ob Kreis oder Quadrat, haben einen okkulten Sinn, den der Betrachter ohnehin nicht begreift und auf den er getrost verzichten kann. Was er wahrnimmt, ist eine reichgegliederte ornamentale Oberfläche von intensiver, strahlender Farbigkeit. Jensens Malerei existiert unabhängig von ihren magischen Intentionen.

Stuttgart Vom 1. bis zum 4. Februar, Verband Deutscher Antiquare (im Württembergischen Kunstverein ): „12. Antiquariatsmesse“

Weil immer mehr deutsche und ausländische Antiquare sich beteiligen und sowohl Umsatz- wie Besucherzahlen steigen, ist die Messe in den Württembergischen Kunstverein umgezogen. Angenehm für Interessenten: Alle Objekte haben feste Preise, die man im Katalog nachlesen kann. Glänzend vertreten ist das Grenzgebiet zwischen Kunst und Literatur, das illustrierte Buch, von der Reformation bis ins 20. Jahrhundert. Beckmanns „Stadtnacht“ kostet 1200 Mark, Kirchners Holzschnitte zu Gedichten von Georg Heym kosten 3500 Mark. Von Dürer gibt es die Proportionslehre (für 2800 Mark) und viel Graphik von unterschiedlicher Qualität, Spitzenblatt ist der „Spaziergang“ für 20 000 Mark. Die Bauhaus-Bücher werden für durchschnittlich 600 Mark angeboten. Für Sammler von Zeichnungen ist die Stuttgarter Messe diesmal besonders ergiebig. Man findet herrliche alte Blätter, etwa von Goltzius und Piazetta, aber auch ein ganzes Konvoiut von Dix-Zeichnungen, die zu Preisen zwischen 4000 und 8000 Mark verkauft werden.

Gottfried Sello

Wichtige Ausstellungen: