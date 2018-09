Die erste Euphorie ist verflogen. Zunächst war die Erleichterung allgemein, daß sich Arbeitgeber und IG Metall auf 8,5 Prozent Lohnerhöhungen geeinigt haben und damit ein Streik vermieden werden konnte. Inzwischen zeigen sich beide Seiten ernüchtert: Die Arbeitgeber, weil die Belastung für sie doch recht hoch ist, mehr aber noch die Gewerkschaften, für die das miserable Ergebnis der Urabstimmung einen Schock bedeutet (siehe Glosse „Heißer Herbst?“ auf Seite 26).

Nicht sonderlich begeistert über das Tarifabkommen in der Metallindustrie ist auch die Bundesbank. Den Frankfurter Währungshütern geht es freilich weniger darum, nachträglich „Kompromißschelte“ zu betreiben, als vielmehr rechtzeitig ähnliche Steigerungsraten im öffentlichen Dienst zu verhindern. In der Tat ist mit den Vereinbarungen in der Metallindustrie – einige Tarifbezirke stehen noch aus – nur die Hälfte der „Lohnrunde“ gelaufen. Die zweite große Entscheidung fällt bei den Gesprächen zwischen Innenminister Hans-Dietrich Genscher und den für die Arbeiter und Angestellten beim Bund zuständigen Gewerkschaften.

Die entscheidende Phase dieser Verhandlungen beginnt am kommenden Montag. Innenminister Genscher hat bereits vorgebaut: Er bezeichnete die Tarifabschlüsse in der Metallindustrie als „sehr weitgehend“. Schützenhilfe erhielt Genscher von der Bundesbank in Frankfurt. Vizepräsident Otmar Emminger erklärte unverblümt, nach seiner Einschätzung seien Steuererhöhungen unvermeidlich, wenn die Lohnsteigerungsrate im öffentlichen Dienst nicht unter 8,5 Prozent bleibe.

Nun wird im Ernst niemand sagen können, daß eine Lohnerhöhung um 8,5 Prozent in diesem Jahr maßlos oder auch nur unvernünftig ist. Gewiß: Wenn Bekämpfung der Inflation das einzige politische Ziel sein könnte, dann wäre 1973 eine Lohnpause angebracht. Aber es wäre völlig unsinnig, etwa zu erwarten, daß sich Millionen Arbeitnehmer in diesem Land mit einer drastischen Reduzierung ihres Realeinkommens abfinden würden. Die Vermeidung sozialer Unruhen jedoch ist ebenso notwendig wie Rückgewinnung größerer Preisstabilität.

Viel mehr als eine Sicherung des realen Einkommens bedeuten 8,5 Prozent Lohnsteigerung in der gegenwärtigen Situation sowieso nicht. Nach den letzten Zahlen frißt die Teuerung 6,5 Prozent, hinzu kommen höhere Sozialabgaben und die – auch schon bei Facharbeitern spürbare – Wirkung der Steuerprogression. Und schließlich: Um ein halbes oder gar drei Zehntel Prozent wochenlang zu. streiten hätte sich auch für die Unternehmer nicht gelohnt.

Um dieses halbe Prozent und möglichst noch etwas mehr wird nun freilich Hans-Dietrich Genscher kämpfen müssen. Im öffentlichen Dienst ist die Lage anders als in der Metallindustrie: Die Rationalisierungsmöglichkeiten sind sehr beschränkt, in den Kassen des Bundes und der Länder herrscht Ebbe. Außerdem erwartet man nach der explosionsartigen Steigerung der Personalkosten in den letzten Jahren (vgl. Graphik auf Seite 32) nun von der Regierung ein deutliches Signal für ihr Einschwenken auf Stabilitätskurs.

Genscher muß also das Kunststück vollbringen, unter dem Satz der Metallindustrie abzuschließen. Nur so kann die Regierung auch glaubwürdig machen, daß es ihr diesmal mit dem Versprechen „mehr Geld für Reformen“ ernst ist.

