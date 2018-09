Inhalt Seite 1 — Vor Optimismus wird gewarnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD (NDR, SFB, RB, HR, WDR), täglich im Ersten und Dritten Programm: „Sesamstraße“

Die ersten Folgen der größten Vorschulsendung aller Zeiten sind gelaufen. Insgesamt haben sie die hohen Erwartungen, die der Serie entgegengebracht wurden, nicht erfüllt, vielmehr scheint Skepsis durchaus angebracht zu sein. Mein Eindruck: Sesamstraße ist nur sehr bedingt empfehlenswert.

Dabei muß es zunächst einmal als eine beachtliche Leistung und Bereitschaft zum Risiko angesehen werden, daß die Folge überhaupt zustande gekommen ist. Und in der Tat ist sie besser als manche stumpfsinnige Unterhaltung, die Kinder bislang vorgesetzt bekamen. Auch daran kann es keinen Zweifel geben, daß die meisten der drei- bis sechsjährigen Zuschauer Spaß haben und manches lernen werden.

Insofern lassen sich also durchaus positive Argumente für die Serie anführen. Dennoch: es gibt noch meht Kritisches und Negatives einzuwenden. Da ist das Slummilieu der „Sesame Street“ mit Mülltonnen, englischen Worten und Farbigen Kindern und Erwachsenen. Für deutsche Kinder ist das kein Ort, mit dem sie sich identifizieren können und an dem sie ihre eignen Probleme und Anliegen widergespiegelt sehen. Es ist die Scheinwelt einer Guckkastenbühne.

Alle Folgen enthielten bisher zu viel abfragbares Wissen. Daß gleich in der ersten Sendung das ganze Abc und die Zahlen bis zehn verkamen, ist eindeutig eine Überforderung der Zielgruppe. Überhaupt werden formale Fakten und mechanisches Auswendiglernen zu stark betont; zu wenig berücksichtigt werden dagegen wirkliche Spielsituationen, in denen Kinder ihre Umwelt erfahren, Kreativität entfalten können oder Probleme ihres eignen Lebensbereiches erkennen. Diese TV-Vorschule ist zu viel Schule!

In der Darstellungsform der nur sekundenlangen oder wenige Minuten dauernden Sequenzen liegt eine Gefahr. Für US-Kinder mag diese Technik angebracht sein, deutschen Kindern ist sie längst nicht so geläufig. Sie könnten zu einer unkritischen Konsumhaltung à la Werbefernsehen verdorben werden. Zumal, da durch den pausenlosen Beschuß mit immer neuen Bildern und Situationen das Denken weitgehend ausgeschaltet wird. Hier werden Kinder dazu erzogen, in einer Art zu lernen, die schulischen Methoden oft widerspricht. Die Frage, ob auf diese Weise eine unkritische Generation von Fernsehzuschauern herangezüchtet wird ,sollte gestellt werden.

Es gibt außerdem zu viele grausame Elemente, denn immer wieder wird irgend jemand aufgefressen, wenden die „Monster“ brutale Gewalt an. Überhaupt – die Puppen: einige von ihnen gleichen doch wirklich entsetzlichen Urviechern, wie Oskar, der in der Mülltonne haust und nur von „Scheusal, entsetzlich, häßlich, scheußlich und gräßlich“ redet.