ARD, Sonnabend, 22. Januar: "Acht nach 8" mit Hans Joachim Kulenkampff

Ganz friedlich fing es an, friedlich hörte es auf. Es gab zwei Gewinner. Wer war das bloß noch?

Auf einmal war Hans Joachim Kulenkampff da, nicht aufgeregt, unverkrampft, redete deshalb nicht das dumme Geschwätz vom vorigen Mal; es schien, als habe er Vorwort und Einleitung weggelassen und einfach angefangen. Er ist ein netter Mann, der Sympathie verbreitet, und wenn es nicht gar zu schlimm ist, segelt man in seiner Plauderstimmung mit und merkt fast nicht, daß man dann und wann gähnt. Woran lag’s? Nicht, daß es "Acht nach 8" war – wie die neue, Kulenkampffs letzte, Quizserie heißt –, wohl auch nicht am Quizmaster, eher an diesem verlangsamten und mächtig entspannten Wettkampf. Man zitterte nicht, drückte keinen Daumen, man wurde seine Sympathie und Antipathie nicht los, ein sehr betuliches Ringen.

Was dieses Spiel von den vorigen unterschied, war nicht viel. Zwar traten acht Kandidaten auf, aber sie konkurrierten nur zu zweit in Paaren. Keiner flog schon vorher raus, am Schluß noch hatten die schlechtesten zwei die Chance zu gewinnen. So hatte man, von kalten Trommelwirbelschauern unbelastet, Zeit zu sehen, wie die Paare Wünschdir-was-Harmonie probierten: Wer durfte was wissen? Wer mußte im negativen Falle auf Stelzen gehen? Und selbstredend wurde in gutem bürgerlichen Bildungsbewußtsein Wissen höher belohnt als Können: für akrobatische Leistung gab es weniger Punkte als für einen geratenen Schönberg.

Arnold Schönberg und Gershwin, Paul Klee und Ringelnatz, Filme wie "Metropolis" und "Lichter der Großstadt", Puccini und drei Ozeanflieger, die "Bremen" und Briand sollten genannt werden – zum erstenmal nämlich ging es um Namen und Daten nur eines Jahrzehnts, der zwanziger Jahre. Und dem gehorchten auch die unterhaltenden Einlagen: ein Operettenpotpourri mit dem Temperament eines verschlafenen Sonntagnachmittags, etwas Gershwin, blutarm getanzt; das einzige "roaring " kam, mit der Verhaltenheit einer schönen Erinnerung, von der 66jährigen Josephine Baker.

Herr Martin hatte abgelehnt, es gab dafür zwei Assistentinnen. Vielleicht sollten sie nicht bloß dekorieren, aber wie macht man das im Nonnenlook?

In "Acht nach 8" spielt Kulenkampff zum letztenmal den Quizmaster; dann, heißt es, werde er in einer touristischen Fernsehserie als Reiseleiter, dann, sagt er, werde er endlich öfter als Schauspieler auftreten. Eine Probe davon sah man auch diesmal. In einer Szene aus "Pygmalion" von Shaw (nämlich: Nobelpreis 1925) spielte Professor Higgins den Hans Joachim Kulenkampff. Manfred Sack