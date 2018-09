Ernst Weisenfeld führte für die ARD und das ZDF ein Interview mit dem französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou. Darin sagte Pompidou unter anderem:

„Wir halten daran fest, und wir haben gesagt, und ich habe mit größtem Nachdruck gesagt, daß Frankreich in seinen militärischen Anstrengungen fortfahren wird und daß es damit selbstverständlich nicht den Krieg sucht. Er sucht im Gegenteil den Krieg zu verhindern, also den Frieden zu fördern...

Dann sagen Sie, und da ist etwas Wahres dran, daß wir weitere Bedenken gegenüber dieser Abrüstungs-Konferenz erheben und daß die deutsche Haltung in dieser Frage sich von der unseren etwas unterscheidet. Der Unterschied liegt allein darin, daß Deutschland teilnimmt an dieser Konferenz und wir nicht. Es ist aber auch nicht weniger wahr, so glaube ich, daß sich unsere Standpunkte ein wenig nähern.

Ich glaube, daß Deutschland wie auch andere Länder der Ansicht ist, daß eine nur symbolische Verringerung der Anwesenheit fremder Truppen in Mitteleuropa nicht eh echter Akt der Abrüstung wäre, sondern eine Geste, die eine gewisse Atmosphäre schaffen würde und dadurch an der Ausbreitung des Geistes der Entspannung mitwirken würde. Aber ich glaube, daß die Bundesrepublik im Gegensatz zu der Annahme, die man einmal haben konnte, sich vom Gedanken an eine Verringerung der nationalen Streitkräfte etwas entfernt – und zwar weil sie sich sagt, daß das letzten Endes dazu beitragen könnte, Deutschland einen Sonderstatus zu geben, es also in gewisser Weise in die Lage eines Landes zu bringen, das von den einen und von den andern überwacht wird. Ich glaube, daß sich diese Überlegung in der Bundesrepublik laufend festigt. Jedenfalls glauben wir, was uns angeht, daß die Ostpolitik des Bundeskanzlers, so wie er es selbst gesagt hat, eine sehr enge Assoziierung mit dem Westen voraussetzt und daß folglich der Gedanke an eine Neutralisierung Mitteleuropas, der Gedanke an eine Neutralisierung Deutschlands vielleicht nicht nur eine Gefahr für die europäische Sicherheit wäre, sondern vor allem, daß eine solche Entwicklung auf einen völligen Zusammenbruch der Anstrengungen hinauslaufen würde, die wir für eine europäische Union machen.

Denn selbst wenn diese europäische Union natürlich nicht militärischen Charakter hat, so würde doch Deutschland, falls man den Weg, von dem wir sprachen, beschreiten sollte, sich nach und nach von dieser Union lösen...“