Finanzminister Nello Celio wurde trotz mangelnder Fortune im Amt populär

Auch ich werde nun meinen Whisky-Konsum einschränken und so die Überkonjunktur dämpfen helfen“, verkündete Nello Celio, Finanzminister im Berner Bundesrat und somit verantwortlich für Steuererhöhungen, eine Frankenaufwertung und eine jährliche Teuerungsrate von 7,3 Prozent. Die Eidgenossen hatten dennoch ihre helle Freude an ihrem Nello und waren gar nicht einmal böse, daß er ihnen die Flasche Schnaps als Neujahrsgeschenk um rund zwanzig Prozent verteuerte. Denn dem „Sonnyboy im Bundesrat“, so der sozialdemokratische Abgeordnete Renscher, kann man gar nicht böse sein.

Das hat er freilich kaum seinen wirtschaftlichen Erfolgen zu danken. So leidet der einst stabile Schweizer Franken an trabender Schwindsucht, während die Alpenwirtschaft (allerdings auf einem hohen Niveau) praktisch stagniert. Die Exportindustrie stöhnt unter den Lasten der Aufwertung, die Dienstleistungsbetriebe finden höchstens noch Schwarzarbeiter und den Banken wurde der Kredithahn zugedreht. Verantwortlich für alle Miseren: Bundesrat Nello Celio, „ein Wunderrat“ (so die Baseler National-Zeitung) und populärster Mann der Schweiz.

So beliebt war er nicht immer. Im Gegenteil: Als die Schweizer Bundesversammlung (die dem Bonner Bundestag entspricht) im Winter 1966 einen neuen Minister küren mußte, wollte keiner der Kandidaten ins Bild der Konkordanz-Demokratie passen. Entweder war er in der falschen Partei – deren vier teilen sich in die sieben Kabinettsessel –, kam aus der falschen Region oder dem falschen Kanton. Celio, der damals 52jährige Anwalt und Amateurpolitiker aus dem Tessin war nicht viel mehr als jemand, der gerade alle erforderlichen Wahleigenschaften besaß.

Zudem war Celio mit einigen Attributen versehen, die Leute von der Mitte bis links außen gegen ihn aufbrachten. Celio, eine Art Alpen-Abs, saß in den Vorständen von nicht weniger als 63 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von damals 390 Millionen Franken. Er lenkte mehrere Verwaltungsräte als Vorsitzender, unter anderem den internationalen Aluminiumkonzern Alusuisse. Doch zunächst wurde er Verteidigungsminister.

Gerade zur rechten Zeit durfte Celio dann den Sessel wechseln. Als die Schweiz Ende der sechziger Jahre in die Währungsstürme hineingerissen wurde, konnte er ins Finanzressort überwechseln. Auf der Mattscheibe erläuterte er in perfektem Deutsch oder Französisch mit italienischem Akzent die komplizierten Zusammenhänge – was die Eidgenossen bisher nicht gewöhnt waren. Er wurde zum Star auf dem Bildschirm – trotz vieler Mißerfolge.