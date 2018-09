Von Rolf Diekhof

Europas Flugzeugbauer wittern eine neue Chance, die übermächtige US-Luftfahrtindustrie auszustechen. „Die Situation ist klar“, so Werner Blohm, Geschäftsführer bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), „die Frage ist nur: Wer ergreift die Gelegenheit?“ Klar ist, daß ab 1978 alle Linienfluggesellschaften ihre Kurzstreckenflugzeuge der Typen Boeing 737, BAC 1-11 und Douglas DC-9 ausmustern werden. Unklar ist noch, welches Flugzeug die Nachfolge antreten wird. Es geht um ein Milliardengeschäft, denn der Nachfolger stößt auf eine internationale Nachfrage von rund 2000 Exemplaren.

Werner Blohm hat einen Nachfolger zur Hand. Gemeinsam mit der British Aircraft Corporation (BAC), dem schwedischen Konzern Saab Scania und Spaniens CASA wurde in den letzten beiden Jahren das Projekt Europlane ausgearbeitet. „Europlane“, so der Projektleiter Heribert Flosdorff, „könnte 1977 zum Erstflug starten.“ Das Lieblingskind der Hamburger Flugzeugmanager (im MBB-Konzern wird der Zivilsektor vom Unternehmensbereich Hamburger Flugzeugbau betreut) ist einem Konkurrenten in Bremen aber ein Greuel.

Der deutsch-holländische Konzern VFW/Focker mit Werken in Bremen (VFW) und Amsterdam (Fokker) arbeitet gemeinsam mit Dornier und Hawker Siddeley (England) an einem ähnlichen Projekt. Für VFW-Projektleiter H. J. Höppner ist „Europlane eine Katastrophe für Europa“. Ein konkretes Konkurrenzprojekt hat Höppner allerdings nicht zur Hand: „Wir sind noch dabei, die Basis für ein Verkehrsflugzeug der 80er Jahre zu schaffen.“

Mehr als Basisarbeit aber haben inzwischen die amerikanischen Konkurrenten McDonnel Douglas und Boeing geleistet. Vor zwei Wochen gab der US-Kongreß überraschend die Mittel – insgesamt 182 Millionen Dollar – zum Bau von zwei Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen frei. Je eine Version des Militärtransporters wird von McDonnel und Boeing gebaut. Beide Flugzeuge sollen STOL-Eigenschaften (Start und Landung auf Pisten von nur 600 bis 1200 Metern) haben und spätestens Mitte 1976 erste Testflüge absolvieren.

Die Zahlungsbereitschaft des Kongresses, so interpretiert das US-Magazin „Business Week“, resultiert aus dem „kommerziellen Potential für STOL-Flugzeuge“ und aus der Annahme, daß sich die „Militärjets leicht für den kommerziellen Einsatz umbauen lassen“. Und das könnte „die US-Industrie in die Lage versetzen, Ende der 70er Jahre mit ausländischen Flugzeugen für den Kurzstreckenmarkt zu konkurrieren“ (Business Week).

Der Konkurrent, der die Amerikaner am meisten schreckt, ist Europlane. Der Vorsprung der Europäer in STOL-Technik und in der Entwicklung eines modernen Kurzstreckentyps ist auch dem Verband der US-Luft- und Raumfahrtindustrie nicht verborgen geblieben. Er fordert Subventionen von drei Milliarden Dollar. Denn: „Die Vereinigten Staaten haben einen offensichtlichen Bedarf für Kurzstreckenflugzeuge und wir hoffen, daß dieser Bedarf nicht völlig mit ausländischem Gerät gedeckt werden muß“, so begründet Verbandspräsident Karl Harr die Milliardenforderung.