Die ganze Nation erkennt, „daß es in ihrem Interesse notwendig ist, mit den Problemen der Inflation fertig zu werden“, behauptete Englands, Premier Edward Heath, als er in der vergangenen Woche die seit langem erwartete „Phase 2“ seiner Anti-Inflationspolitik startete. Sie soll dem Lohn- und Preisstopp folgen. Die Gewerkschaften ließen den Premier allerdings sofort wissen, daß sie von seinen Plänen nichts halten.

Zwei neue Regierungskommissionen sollen in der „Phase 2“ die Löhne und Preise während maximal drei Jahren überwachen. Sie haben darauf zu achten, daß die Löhne nur um höchstens ein Pfund plus vier Prozent erhöht werden. Diese Bestimmung gilt für „Gruppen“, also Gewerkschaften oder ganze Belegschaften. Einzelpersonen dürfen mehr bekommen, allerdings nicht über 250 Pfund pro Jahr. Wer den Versuch unternimmt, diese Regeln zu umgehen, kann zu einer Geldstrafe bis 400 Pfund verurteilt werden.

Die Preise bleiben im Prinzip eingefroren, es sei denn, daß unvermeidliche Kostensteigerungen zu Erhöhungen zwingen. Ausgenommen bleiben die Preise für frische und importierte Lebensmittel. Auf keinen Fall darf die Gewinnspanne größer sein als in der beiden besten/der letzten fünf Jahre. Die Dividenden dürfen nur um höchstens fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Der gegenwärtig geltende Lohnstopp bleibt bis Ende März in Kraft. Danach können alle Tarifabkommen, die bis zum 6. November 1972 abgeschlossen wurden, realisiert werden. – auch wenn sie über die neuen Grenzen, hinausgehen.

Der entsprechende Preisstopp bleibt dagegen bis Ende April in Kraft vor allem um bei der Einführung der Mehrwertsteuer am 1. April die Kontrolle über die Preise zu behalten. Alle Maßnahmen sollen möglichst nur bis Herbst 1973 gültig bleiben, und dann von einer „Phase 3“ abgelöst werden, in der die Regierung auf die Mitarbeit der Sozialpartner hofft,

Heath bleibt der Trost, daß immerhin die wichtigsten britischen Tageszeitungen dem Premier einen „beachtlichen Publikumserfolg“ konzedierten. Offenbar hat Heath die Furcht rot der Inflation richtig eingeschätzt. lö