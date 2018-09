Inhalt Seite 1 — Hinz als Maske Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht immer fallen die Feste, wie man sie feiert. Was in der Planung und Ankündigung so plausibel klang – der siebzigjährige Werner Hinz feiert seinen Geburtstag in der Rolle eines geburtstagfeiernden Siebzigers –, erwies sich als arge Enttäuschung. Die beiden Jubilare trafen sich in der Rolle nicht. Dieter Giesings Inszenierung von Sternheims „1913“ am Hamburger Deutschen Schauspielhaus gelang es nicht, den wilhelminischen Totentanz, das dramatische und doch komödiantische Taumeln einer Epoche in die selbstvernichtende Hybris (Weltkrieg Nummer eins) zu verwirklichen.

Sternheim, lange als kalter, „herzloser“ Analytiker verschrien, bereitet gerade in seinem dritten Stück der Maske-Trilogie dem Theater die Schwierigkeit, daß man etwas, das scheinbar ganz in ausgeglühte Chiffren verknappt ist, auflösen muß in die widersprüchliche Lebendigkeit genau gesehener, durch exakte Situationen bestimmter Figuren.

Christian Maske, der sich zum letzten Gefecht mit seiner machtgierigen Tochter rüstet, ist (und dies macht die Rolle so diffizil) mit seiner Biographie aus der „Hose“ (wo er in ärmlichen Verhältnissen gezeugt wurde) und dem „Snob“ (wo er sich in die besseren Kreise emporhangelte) gekennzeichnet. Selbst wer die beiden Stücke nicht zur Voraussetzung für „1913“ macht, wird in den einzelnen Szenen nicht darum herumkommen, diese in der Figur zusammengeschweißten Gegensätze zwischen Macht und Anfang, zwischen selbstzerstörerischem Ende und aufgearbeiteter Erinnerung zu inszenieren. Der Christian Maske, oft genug als Karikatur verschrien, ist eine der aufregendsten alten Männer-Gestalten des Theaters, der komische Dämon einer Epoche, ein Mann mit erschreckenden Einsichten, die er doch platten momentanen Notwendigkeiten unterordnet, mit einer Liebe zu den beiden schwächlicheren seiner Kinder, die nicht frei von höhnischer Verachtung ist, weil ihn (beispielsweise) in seinem Dandy-Sohn die eigene Snob-Vergangenheit spöttisch angrinst, weil in der rigorosen, idealisch verbrämten Erotik seiner jüngsten Tochter die eigene Sexualequilibristik sich ihm wie in einem Zerrspiegel entgegenstellt.

Das ist das Problem des Stücks: Alle Züge, die Maske in seiner Vergangenheit durchlebte, treten ihm in seinen Kindern verselbständigt und selbstzerstörerisch entgegen. Und – das ist Sternheims Kunststück – das Ganze ist auch noch so etwas wie ein Totalbild des zu Ende gehenden Wilhelminismus, der mit Maske aufstieg und in Maskes Kindern auch typisch untergeht.

Nichts davon war in Dieter Giesings Hamburger Inszenierung zu spüren. Das grandiose Bühnenbild Karl-Ernst Herrmanns, das eine martialische Jugendstilvariante zur Riesenhalle einer „Villa Hügel“ einsetzte, erwies sich für die Aufführung in zwiefacher Hinsicht als verhängnisvoll. Einmal schluckte der weite Raum akustisch vieles weg, was daher nur noch als unverstandliches Genuschel über die Rampe kam. Zum anderen verführte er die Inszenierung zu großen, sinnlosen Gängen. Die Figuren schritten oft „Theater“, wo sie hätten Situationen verwirklichen müssen.

Um die Situationen war es ohnehin schon schlimm bestellt. Da beginnt beispielsweise der entscheidende Akt mit einem trauten Familienfest, bei dem das Töchterchen Eichendorff-Schumann, von einem Pfarrer am Flügel begleitet, von sich gibt. Sternheim hat Kulturharmonie und familiäre Bestialität in dieser Szene eindrucksvoll gekoppelt: Während scheinbar alle hingeflossen dem deutschen Lied lauschen, weiß der Zuschauer (und mit ihm müßte es der Regisseur wissen), daß in Wahrheit jeder nur darauf lauert, den anderen kurz danach buchstäblich aufs Kreuz zu legen. Was geschah bei Giesing? Man erlebte das preiswerte, oft gehabte Abziehbild: Banausen leiden unter einem banausischen Musikvortrag. Das singende Mädchen schrillte, die anderen litten im Fauteuil. Nicht mehr.

So war es ständig. Tritt die machtversessene älteste Tochter auf (Joana Maria Gorvin begnügte sich damit, schön und klirrend Joana Maria Gorvin zu sein) und mit ihr ihr Mann, dann gibt einem Sternheim doch für diese Figur das ungeheuerste Material in die Hand: Die Frau ist machtversessen, weil ihr Mann impotent ist; er, voller Verachtung für die anderen, scherzt sich in seiner Arroganz für den Zuschauer komisch um Kopf und Kragen, und bei dem Ganzen müßte irgendwie begründet werden (die Bühne wie das Leben kennen dafür vielerlei Begründungen), warum sie so abgöttisch an ihm hängt, dafür den starken Vater so abgöttisch haßt. Nichts davon war in Hamburg zu sehen. Charles Brauer war angehalten, eine harmlos lächelnde Lustspiel-Charge zu spielen, von der Gefährlichkeit des Ungefährlichen freundlich grinsend meilenweit entfernt.