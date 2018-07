Inhalt Seite 1 — J. M-M: Ein schizophrener Hund Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es wird jetzt viel von dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag gesprochen, den Adenauer und de Gaulle vor nunmehr zehn Jahren geschlossen haben. Ein Jubiläum. Aus diesem Anlaß zitieren viele den Begriff von der „Achse Bonn–Paris“. Aber mir ist das Wort „Freundschaft“ lieber als die Bezeichnung „Achse“. Das liegt daran, daß ich frankophil bin. Manchmal verteidige ich in deutschen Runden tatsächlich einen französischen Menschen oder eine französische Idee, obwohl ich weiß, daß da auch Kritik nicht fehl am Platze wäre.

„Na, hören Sie mal!“ so höre ich dann. „Wie kommen Sie darauf?“

„Das will ich Ihnen sagen“, so lautet meine Erwiderung, „ich bin frankophil.“

Ich habe die Frankophilie seit langer, sehr langer Zeit. Die Infektion hat schon in meiner Jugend stattgefunden. Und es gab Zeiten, da wirkte das Eingeständnis meiner Frankophilie ähnlich, als hätte ich so etwas Peinliches wie die Syphilis, wobei es für den Betroffenen ja auch keinen Unterschied macht, ob er sie fleißig erworben oder einfach ererbt hat. Heute wird meine Frankophilie in den erwähnten deutschen Runden nur noch gewertet wie Polypen in der Nase. Der Betroffene spricht etwas nasal. Das ist alles. Man hat sich dran gewöhnt. Oder wird sich noch gewöhnen

Wie ich nun aber in diesen Freundschafts-Jubel-Tagen zwischen französischen Büschen, Wildern, Feldern einherspazieie, leicht humpelnd, wenn am ohne Stock, da treffe ich Mich einen mir wohlbekannten Einheimischen, der immer freundlich ist, aber vielleicht noch viel freundlicher wäre, wenn nicht...

„Wissen Sie“, sagte er einmal in bedauerndem Tonfall, „mein inneres Verhältnis zu den Deutschen ist durch meine Schulzeit bestimmt. Ich habe über die Deutschen da allerlei gelernt, was nicht erfreulich war und, wenn ich mich nicht irre, heute auch nicht mehr gelernt wird. Aber was wollen Sie, mein Herr? Soll ich mir sagen, das sei alles gar nicht wahr, was ich da lernte? Mich von meiner Vergangenheit trennen? Von vorne anfangen?“

„Gott behüte, mein Herr“, so erwiderte ich. „Sie sind also germanophob?“