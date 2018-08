Die Gerichte sollen entscheiden, ob in Verlagen Betriebsräte weniger Rechte haben

Der Sitzungssaal im dritten Stock des Frankfurter Arbeitsgerichts wurde zweckentfremdet. Wo sich sonst Prozeßgegner um Form und Maß sozialer Gerechtigkeit streiten, tagte am Freitag vergangener Woche – vollzählig und gleich zweimal hintereinander – der Betriebsrat der drei zum Holtzbrink-Konzern gehörenden Verlage S. Fischer, Fischer Taschenbuchverlag und Goverts-Stahlberg-Krüger. Der Anlaß: In einem Beschluß verfahren, das der Betriebsrat mit Unterstützung des DGB und der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (der alle Betriebsratsmitglieder angehören) gegen die Verlagsgruppe angestrengt hatte, galt es, über Vorschläge der Arbeitgeberseite abzustimmen.

In dem Verfahren, dem der Charakter eines Musterprozesses zukommt und dessen Ausgang deshalb für die gesamte Verlagsbranche Bedeutung hat, geht es formal um die Forderung des Betriebsrates nach Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses, wie er in Paragraph 106 des neuen Betriebsverfassungsgesetzes vorgesehen ist.

Der eigentliche Sinn des Verfahrens freilich ist die Klärung der Frage, ob es sich bei den Holtzbrink-Verlagen um Tendenzbetriebe handelt, also um Unternehmen, in denen nur stark eingeschränkte Mitbestimmungsrechte gelten. Als Tendenzbetriebe werden im Betriebsverfassungsgesetz Firmen bezeichnet, die unmittelbar und überwiegend politischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zielen bzw. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen.

Der Betriebsrat vertritt die Auffassung, daß die Produktion der Frankfurter Verlage keine bestimmte Tendenz repräsentierte, sondern – so Rechtsanwalt Kurt Thon – „das ganze Spektrum des Verlegbaren“ erfasse mit dem Ziel, an diesem Verlagswesen zu verdienen. Die Gegenseite (vertreten durch den bekannten Stuttgarter Verlagsanwalt Ferdinand Sieger) ist dagegen der Ansicht, daß die Verlage – und das können Kenner des Buchmarktes bestätigen – nicht jedes beliebige Buch herausbringen und daß ihr Programm auch nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Gewinnerzielung gemacht werde. Die Verlage vertreten zwar keine einseitige Tendenz, aber jede Meinungsäußerung, auch die Pluralität von Meinungen, müsse Tendenzschutz genießen.

Das erste Urteil in diesem Verfahren wird am Freitag dieser Woche gesprochen. Aber wie auch immer der Spruch der 4. Kammer des Arbeitsgerichts aussehen wird, die unterliegende Partei wird die nächste Instanz, das Landesarbeitsgericht, bemühen. Bis rechtsgültig geklärt ist, ob die Fischer-Gruppe und damit auch viele ähnlich strukturierte Buchverlage Tendenzbetriebe sind oder nicht, können sich die Mitarbeiter der drei Frankfurter Unternehmen allerdings fast tendenzfrei fühlen.

In einem Vergleich, in dem beide Seiten auf zusätzliche gerichtliche Schritte verzichten, hat die Geschäftsführung sich verpflichtet, den Betriebsrat in personellen Fragen so zu behandeln, als ob es sich nicht um einen Tendenzbetrieb handele. „Tendenzträger“ wie Lektoren und Redakteure können also vorerst nur mit Zustimmung des Betriebsrats eingestellt oder gekündigt werden. Außerdem soll der Betriebsrat vierteljährlich über die grundsätzlichen wirtschaftlichen Aspekte der Verlage ausführlich informiert werden. Diese Unterrichtung freilich hatte die Geschäftsleitung bereits im Oktober vergangenen Jahres zugesagt. Heidi Dürr