Aus Nürnberg grüßte telegraphisch der Betriebsrat von AEG Telefunken "im Namen von 5600 Beschäftigten" und wünschte der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf. Vom Rednerpodium aus registrierte der Professor Erich Wulff, Psychiater aus Gießen, mit bewegter Stimme "Beweise der Solidarität".

Beweise konsequenter Ablehnung, die selbst vor unverhüllter Diffamierung nicht zurückschreckte, hatte es schon vorher zur Genüge gegeben. Der Kongreß "Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt", der zwei Tage lang den Großen Hörsaal der Marburger Universität bis hin zu einer beängstigenden Enge füllte, stand unter Beschuß, noch ehe er begonnen hatte. Das Deutsche Ärzteblatt schalt das Treffen sozusagen prophylaktisch eine "verfassungsfeindliche Kampfveranstaltung". In Marburg werde "Volksfrontpolitik" betrieben.

"Mit antikommunistischen Ängsten wird immer dann operiert", kommentierte Wulff vom Pult herab, "wenn es darum geht, Reformen zu ersticken. Und seinen Worten folgte prasselnder Beifall. 1200 Angehörige des Gesundheitswesens, Ärzte, Medizinstudenten, Sozialarbeiter, Krankenschwestern, machten deutlich, weshalb sie gekommen waren: um auszubrechen aus der in hierarchischen Strukturen verharschten eigenen Standesorganisation.

In Marburg standen Ärzte gegen Ärzte auf; ein vorerst noch bescheidener Stoßtrupp eröffnete die Front gegen die große schweigende Mehrheit der in der Bundesrepublik registrierten annähernd 120 000 praktizierenden Mediziner, weil nach Auffassung der Rebellen die Gesundheitssicherung des Patienten anders nicht mehr zu gewährleisten ist. Professor Helmut Ridder, Vorstandsmitglied des Bundes Demokratischer Wissenschaftler, führte zielbewußt einen seit kurzem populär gewordenen Begriff in die Diskussion ein: Willy Brandts "Qualität des Lebens", die, wie der Bundeskanzler selbst es gesagt habe, nicht zu einer abstrakten Formel gerinnen dürfe.

Diese Qualität des Lebens im gesundheitspolitischen Bereich aber werde – davon zeigten sich die Versammelten einmütig überzeugt – vor allem dem Millionenheer der Sozialversicherten vorenthalten. Die bedrohliche Lage, angefangen von der ambulanten Massenabfertigung bis hin zu den hoffnungslos überfüllten Krankenhäusern, werde sich erst dann entspannen, wenn die wichtigsten Forderungen erfüllt worden seien: vor allem die Schaffung einer einheitlichen Sozialversicherung, ein weitgehend zentralisiertes Planungssystem, die Errichtung von Polikliniken und medizinisch-technischen Zentren, die bessere Koordinierung zwischen ambulanter und statonärer Behandlung, Mitbestimmung in den Kliniken, eine effektive Kontrolle der chemischen und pharmazeutischen Industrie, die den Markt erwiesenermaßen mit einem Meer von Präpaiaten überschwemmt.

Wie angesichts solcher Vorstellungen die Froitlinie verläuft, war schon klar, bevor die Außenseiter den Aufstand probten. Die "linken Silven" (Bayernkurier) oder die "Utopien radikaler Reformer" (Die Welt) signalisieren nach Überzeugung konservativer Betrachter die geheime Absicht, die hinter diesen Aktionen steckt: die Sozialisierung des gesamten medizinischen Sektors.

In Marburg machte eine beträchtliche Zahl der Anwesenden denn auch gar keinen Hehl daraus, daß sie die Verwirklichung dieser Zielsetzung am liebsten sähe. Schließlich setzte sich aber doch eine mehr realitätsbezogene Einschätzung der Lage durch. Zwar sei der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang, so war zu hören, in alle Überlegungen einzubeziehen, der Problembereich Medizin also nicht ohne diese Bezüge zu erörtern, in der Praxis müsse jedoch eine gewisse Rücksicht genommen werden "auf die Wirklichkeit, in der wir leben".

Nach heißen Debatten kristallisierte sich aus der etwas verschwommenen Analyse mehrheitlich die Forderung heraus, in die Gewerkschaften zu gehen, um auf diese Weise die Standesorganisationen (deren Zwangsmitglied man bis auf weiteres wohl bleiben wird) wirkungsvoller als bisher zu attackieren. Hans-Joachim Noack