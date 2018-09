Es beginnt gleich mit einem Aha-Erlebnis. Vor dem Bühnenportal im Münchner Nationaltheater die Brechtsche Gardine; dahinter, auf der lange vor der Aufführung bereits hellen Bühne vor nüchtern-weißem Hintergrund sichtbar ein Bretterpodest, ein paar Versatzstücke wie die Fachwerkbalken eines mittelalterlichen Hauses oder ein paar thronartige Sessel: die Bühne-auf-der-Bühne des epischen Theaters oder gar die Spielfläche der Shakespeare-Zeit, zur Abwechslung auch wieder einmal im modernen Musiktheater. Und das scheint denn auch in der Tat adäquat einem Text, der „Elisabeth Tudor“ heißt, auch wenn das Stück eigentlich als „Maria Stuart“ abläuft; ein Stück, das an Schiller nicht vorbeikommen, das aber auch kein Schiller-Aufguß sein will; ein Stück vor allem, das, nach den Aussagen des Textdichters Mattias Braun, sich nicht nur mit einer „hermetischen höfischen Welt“ beschäftigt, sondern diese Welt dialektisch zu spiegeln versucht durch „Vorgänge in der Bevölkerung“ (Leute, die vor der Kammer der Peers warten; ein Demonstrationszug; ein Flüchtlingstreck; Leute, die auf der Straße die Hinrichtung der Stuart erörtern).

Aber der Einfall mit dem epischen Theater muß dem Bühnenbildner Roman Weyl nach der Lektüre des falschen Stücks gekommen sein. Denn – dies zeigt die zweite deutsche Aufführung der Oper deutlicher noch als die Berliner Uraufführung letzten Oktober – der Komponist Wolfgang Fortner hat, als er Mattias Brauns Text „Elisabeth Tudor“ zu dem Libretto seiner Oper umarbeitete, just jene Dialektik hinausoperiert; seine Oper ist allein noch in der „hermetischen höfischen Welt“ angesiedelt. Drei reine Schauspielerszenen, in denen drei Vertreter jenes nur hinter vorgehaltener Hand eigene oppositionelle Meinungen äußernden, ansonsten opportunistisch katzbuckelnden Besitzbürgertums Betrachtungen zur politischen Lage anstellen, reflektieren nur in den Grenzen dieser hermetischen Welt: Wo der Komponist politisch zu werden versucht, gleitet er zurück in allgemeinverbindliche unpolitische Sentenzen.

Im übrigen hat Roman Weyl sich ziemlich schnell auf den eigenen Mund geschlagen. In seine karge Szenerie – die durch ungenaue und unlogische Details die Lokalität kaum je eindeutig definierte – stellte er Figuren, die einmal, überladen mit naturalistischem Kostümdekor, exakt das Gegenteil jener epischen Bühne lieferten, die zum anderen all jenen jahrzehntealten Rollenklischees Vorschub leisteten, gegen die Braun und auch Fortner eigentlich angingen.

Nun scheinen die Klischees die Forderungen des Regisseurs gewesen zu sein. Denn was Dietrich Haugk an diesem Abend an Inszenierung vorzeigte, war nichts mehr als ein kompaktes Sammelsurium gebräuchlicher Rollenstereotypen und Bewegungsmuster. In Haugks Szenen wird die Brecht- oder Shakespeare-Bühne vollends zum Nonsens: Hier wird niemals ein Geschehen stilisiert oder gar Hintergründiges aufgezeigt, hier wird, umgekehrt, auch nicht menschlich plausibel agiert – hier wird schlichtweg geopert, und das auch noch schlecht. Auftritte und Gänge, Aktionen und Reaktionen – sie passieren unmotiviert, unkontrolliert. „Ein Dilettant kann nicht exakt sein“ – diese Einsicht Dietrich Haugks wird einem schließlich auch noch per Programmheft mitgeliefert.

Musikalisch ist die Münchner Aufführung vor allem ein Erfolg des jetzt beim Saarländischen Rundfunk als Chefdirigent fungierenden jungen Hans Zender. Ihm ist – vor allem in den Orchesterzwischenspielen, die sich immer stärker als die eigentlichen Höhe- und Glanzpunkte dieser Oper herausstellen – neben den dramatischen Wirkungen der vielfarbigen Klangsäulen und Akkordschichtungen eine saubere Darstellung struktureller Zusammenhänge zu danken. Wie hier die Phasen rhythmischer Entwicklungen aufgebaut oder auch die Tonhöhenrelationen, die Instrumentationskongruenzen und die dynamischen Schattierungen gegeneinander geführt und zueinander in Beziehung gesetzt wurden, das setzte Maßstäbe für die Interpretation einer Musik, die nicht mehr zum Allerjüngsten gehört, die aber handwerkliches Können beweist.

Ansonsten steht die Münchner Aufführung auch sängerisch weit hinter der Berliner zurück. Selbst die an beiden Orten im Mittelpunkt stehende Colette Lorand (Maria Stuart) konnte in München – zu vieles wirkte unsicher, unpräzise – weniger überzeugen. Die große musikalische Enttäuschung aber war die Elisabeth Tudor von Hildegard Hillebrecht.

Denn das schließlich ist das Entmutigende und Beschämende an diesem Münchner Abend: daß man sich über weite Bereiche mit einem Stück zeitgenössischer Kunst so erschreckend wenig Mühe machte – an einem Haus, das trotz Zimmermann und Studio-Bühne in puncto Moderne bislang noch eine Menge Beweise seines Ranges schuldig geblieben ist. Heinz Josef Herbort