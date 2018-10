Inhalt Seite 1 — BONNER KULISSE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die knapp 500 Mitarbeiter des Städtebauministeriums merken seit einiger Zeit, was der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß schon seit langem argwöhnt: Ihr bayrischer Dienstherr Hans-Jochen Vogel ist in Wahrheit ein Preuße. Seit seiner Amtseinführung legt der in Göttingen geborene Vogel ein Arbeitstempo an den Tag, daß seinen Beamten und Angestellten angst und bange wird. Schon morgens um acht Uhr sitzt er in seinem Dienstzimmer in der Bad Godesberger Deichmannsaue; sein Arbeitstag endet oft erst spät in der Nacht. Seine leitenden Beamten, die es bislang gewohnt waren, eine ausgedehnte Mittagspause im Kreise ihrer Familie zu verbringen, kommen kaum mehr dazu, diesen Brauch zu pflegen. Für Berichte können sie sich weit weniger Zeit lassen als früher.

Unter dem Vorgänger Lauritz Lauritzen war das alles einfacher. Der gemütliche Bommerlunder-Freund aus Schleswig-Holstein pflegte – wie sich Bonner Beobachter erinnern – normalerweise um 9 Uhr 30 ins Büro zu kommen, um 13 Uhr zu gehen, um sich dann kurz vor 16 Uhr wieder ans verhaltene Schaffen zu machen. Die Vogel-Beamten gedenken dieser Zeit mit Wehmut.

Anruf im Bundeswirtschaftsministerium (wo auch der erst kürzlich dazu ernannte Staatssekretär Otto Schlecht Dienst tut): „Ist bei Ihnen ein Staatssekretär Schlecht?“ Die Telephonistin antwortet: „Besonders gut sollen die ja alle nicht sein.“

Mit wachem Interesse nimmt man im Bundesfinanzministerium Berechnungen zur Kenntnis, wonach Beamte in diesem Jahr keinesfalls jene 7,7 Prozent Besoldungsverbesserung (sechs Prozent plus 40 Mark Sockelbetrag) bekommen dürfen, die für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes vereinbart worden sind. Will man die Beamten nicht gegenüber dem übrigen öffentlichen Dienst bevorzugen, so müßten sie sich mit mindestens einem Prozent weniger begnügen. Sie sind nämlich weder von der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge um einen Prozentpunkt noch von den um ein bis eineinhalb Prozentpunkte gestiegenen Beiträgen zur Krankenversicherung betroffen.

Ob auch Innenminister Hans-Dietrich Genscher, der im Ruf eines Beamterfreundes steht, an dieser Rechnung Gefallen finden kann, wird in Bonn bezweifelt.