Tokio, im Januar

Die Nachricht vom Waffenstillstand in Vietnam ließ den Dow-Jones-Index an der Börse von Tokio auf 535 974 Yen hinaufschnellen. Das ist der größte Tagesboom seit Bestehen der japanischen Börse. Vor allem Aktien der Bau-, Zement-, Düngemittel- und Schiffsindustrie sind gestiegen – jener Industriezweige also, die beim Wiederaufbau in Vietnam direkt beteiligt sein werden.

Private japanische Industriekreise schätzen, beim Bau von Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Industrieanlagen, Kraftwerken und Häfen rund 7,5 Milliarden US-Dollar investieren zu können; das wäre ebensoviel, wie die amerikanische Regierung in den kommenden fünf Jahren für den Wiederaufbau Nord- und Südvietnams bereitstellen will. In japanischen Planungsbüros wird an Superobjekten, wie der Regulierung des Mekong-Flusses, gearbeitet, die ganz Indochina mit Nahrung und Elektrizität versorgen sollen.

Seit langem wird vermutet, daß die Vereinigten Staaten in ihren Gesprächen mit Hanoi und Saigon dem Wirtschaftsriesen Japan eine bedeutende Rolle beim Wiederaufbau zugedacht haben, und Tokios neue Regierung will diese Rolle offensichtlich auch übernehmen. So sind im Staatshaushalt für das Jahr 1973 10 Millionen Mark als Soforthilfe für die vom Krieg Betroffenen in Nord- und Südvietnam bereitgestellt worden. Diesem ersten Schritt sollen weitere folgen, sobald japanische Experten die Situation an Ort und Stelle erkundet und Pläne für den Einsatz wirtschaftlicher Hilfe ausgearbeitet haben. Japan hat beide vietnamesische Regierungen um Einreisevisen für diese Fachleute ersucht und ist vor allem auf die Reaktion aus dem Norden gespannt, mit dem es keine diplomatischen Beziehungen unterhält.

Japans Engagement in Indochina ist ein Bestandteil der neuen Asien-Initiative, die Ministerpräsident Tanaka und sein Außenminister Ohira seit der Loslösung des Inselstaates aus dem Schlepptau der amerikanischen Asienpolitik betreiben. Tanaka schwebt eine wirtschaftlich-politische Allianz der asiatischen Nationen im pazifischen Raum vor, in der Japan eine führende Position einnehmen soll – und dies in der Nachfolge der Amerikaner.

Aus Tokios Außenministerium sind Klagen darüber zu hören, daß die Amerikaner die Japaner nur ungenügend über den Fortgang der Pariser Friedensgespräche informiert hätten. Und man wundert sich, warum Japan nicht eingeladen wurde, an der Indochina-Konferenz teilzunehmen, die innerhalb der nächsten dreißig Tage stattfinden soll. Dazu meinte Außenminister Ohira: „Ich glaube, kein Land der Welt wird annehmen, daß eine erfolgreiche internationale Hilfe für den Wiederaufbau denkbar ist ohne die Teilnahme Japans.“ Peter Krebs