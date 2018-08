Wie das Erbe des Malteser-Ordens verwirtschaftet wurde

Der Schleier der Diskretion, der immer noch über allen finanziellen Transaktionen des Vatikans liegt, wurde durch den Zusammenbruch der Bank of Industry, Commerce, Agriculture and Labour in Malta ein wenig gelüftet. Der Konkurs des kirchlichen Finanzinstituts macht den Klerus um mehr als eine Millionen Pfund (über acht Millionen Mark) ärmer. Der Präsident des Verwaltungsrates wurde unter dem Verdacht des betrügerischen Bankrotts verhaftet. Aber nicht nur im weltlichen Bereich sucht man nun nach den Schuldigen für die finanzielle Mißwirtschaft, die eine der reichsten katholischen Diözesen ruinierte.

Im 17. und 18. Jahrhundert, als die Malteserritter auf der Insel regierten, hatte die Kirche von Malta große Besitztümer ererbt und erworben. Vor zwei Jahren wurde der Wert ihrer Güter und Wertpapiere noch auf insgesamt 15 Millionen Mark geschätzt. Nach Ansicht der Malteser Labour Party gehörte der Kirche sogar ein Drittel des Gesamtvermögens der Insel. Allerdings wurde dieses Patrimonium von über tausend Körper- und Bruderschaften dilettantisch verwaltet und der finanzielle Segen sehr ungleich verteilt. Während das Domkapitel der Hauptstadt La Valletta saftige Pfründen zur Verfügung hatte, bekamen arme Dorfpfarrer nicht einen Schilling vom ererbten Segen. Auf Druck der Pfarrer und Laien erbat denn auch der heute 90jährige Erzbischof Michele Gonzi vom Vatikan schließlich einen apostolischen Visitator, der auf der Insel nach dem Rechten schauen sollte.

Rom entsandte einen amerikanischen Prälaten, der als Beobachter bei der Weltgesundheitsorganisation WHO den Umgang mit Zahlen gewohnt war. Der Monsignore kam, sah und beauftragte umgehend die Londoner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft McKinsey mit der Prüfung der Kirchenbücher.

Ungläubig las man beim Heiligen Stuhl den 80seitigen McKinsey-Report, der alle Verdachtsmomente bestätigte. Das Domkapitel erhalte 29 Prozent der Einnahmen, während elf Prozent vollauf genügen würden, hieß es in der Schrift. Dagegen bekämen die Pfarrer und Hilfspfarrer von Malta nur 22 Prozent des Geldes zugeteilt, während sie selbst bei bescheidenen Ansprüchen 72 Prozent erhalten müßten. Die Prüfungskommission empfahl abschließend, die kirchliche Güterverwaltung einer von Laien geführten Zentralverwaltung unter Oberaufsicht des Erzbischofs zu übertragen.

Rom entschied jedoch anders: Dem amerikanischen Prälaten wurde das Mandat entzogen. Gleichzeitig ordnete der Vatikan eine neue Untersuchung an und ernannte ein außerordentliches Verwaltungskomitee. Diesem Gremium gehörten diesmal auch drei Malteser an. Daß davon aber gerade die Gläubigen auf Malta am wenigsten begeistert waren, erfuhr man, als über 200 Priester aus Malta in einer Bittschrift an den Papst eine sofortige Klärung der Zuständigkeiten des außerordentlichen Verwaltungskomitees forderten.

Die neue Kommission, so wußte man jetzt, lieh ihr Ohr zu sehr den Beschwerden der vom McKinsey-Report angeprangerten Besitzverwalter. Eifrigster Gegner aller Reformen ist der für die Verwaltung der Kirchengüter zuständige Bischof, der seit geraumer Zeit nicht mehr auf die Freundschaft des Erzbischofs zählen kann. Auch die Gunst anderer Würdenträger dürfte er sich inzwischen verscherzt haben. Nach dem Zusammenbruch der Bank muß sich der Bischof nunmehr vor dem Ältestenrat der Diözese Malta verantworten. Friedhelm Gröteke