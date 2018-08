Von Hellmuth Karasek

In Herman Wouks „Feuersturm“ tritt Hitler als Romanfigur dem amerikanischen Helden Victor Henry auf Görings Karinhall Aug in Aug gegenüber. Zunächst schreitet er als erster an ein kaltes Buffet, dann erläutert er dem amerikanischen Militärattache geduldig und vernünftig die Ziele deutscher Politik. Man schreibt das Jahr 1939: „Hitler meditierte. Die tiefliegenden blaßblauen Augen blickten starr geradeaus, wie in weite Fernen. Ein bitteres kleines Lächeln bewegte seinen Schnurrbart und seinen kleinen Mund. Er begann in abgewogenem, sehr klaren Deutsch und freundlichem Ton zu sprechen...“

Im britischen Fernsehen lief kürzlich das Fernsehspiel „The Death of Adolf Hitler“ von Vincent Tilsley; die „FAZ“ vermerkte dazu, daß Frank Finley sich bemühe, den zwischen „Grübelei und Hysterie, Künstlerträumen und Zerstörungswut“ schwankenden Führer „manchmal beinahe sympathisch erscheinen zu lassen“. Überhaupt gibt es in England einen Hitler-Boom. Alec Guinness spielt die Titelrolle in dem soeben fertiggestellten Film „Hitler – die letzten zehn Tage“. Auch er versucht nach eigenen Worten eine „gewisse Sympathie anzudeuten, die Sympathie, die ich mit einem kindischen Mörder wie Macbeth habe“.

Vierzig Jahre ist es her, seit Hitler die „Macht ergriff“, achtundzwanzig Jahre, seit das erfolgte, was viele ältere Deutsche noch immer den „Zusammenbruch“ nennen. Genügend Distanz, um aus Hitler – je nachdem – einen literarischen Verwandten des Macbeth, eine Romanfigur in einem ehrgeizigen Krieg- und Frieden-Epos, einen Gruselkasper aus der Familie der Frankenstein, kurz: eine Figur des nostalgischen Schauer- und Schock-Amüsements zu machen?

Hitler, auf mehr oder minder gräßliche Weise in unserer aller Biographie verwoben, löst er sich mählich auf zur fiktiven Bilderbuch-, Film- und Fernsehspiel-Gestalt, ein anderer Nero oder Nebukadnezar? Ist der Nachkrieg auch darin vorbei?

Ich denke an Brechts Kriegsfibel, unter einem Hitler-Bild der Text: „Das hätte um ein Haar die Welt regiert.“ Und weiter: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“ Ich denke an eine unwirklich in der Phantasie verrückte, dennoch als Kind erlebte Szene: Hitler auf dem Balkon des Wiener Hotels Imperial, die Begeisterung einer stundenlang wartenden Menge droht mich, als der „Führer“ erscheint, von meiner Mutter wegzudrücken. Dann: dieses seltsame Gemisch aus Bewunderung und Angst, wenn die Stimme („sie riecht nach Hosenboden“, meinte Tucholsky) aus dem Lautsprecher polterte, drohte, verhieß. Ein Ober-Vater, der mittels Volksempfänger alle zu fanatischen Durchhaltern machte.

Schließlich der Katzenjammer danach. „Hitler in uns allen.“ „Von Luther bis Hitler.“ Inkarnation des deutschen Bewußtseins, von den einen schließlich in die Ecke unfaßbarer, schicksalhafter Dämonie gedrängt: „Als er erfuhr, wie furchtbar leicht es war, Deutschland zu erobern, als Europa ihm dieselbe Schwäche zeigte wie Deutschland, dasselbe ‚halb zog sie ihn, halb sank er hin‘, verlor er vollends den Verstand, und es kamen nun die ihm selber unbekannten teuflischen Kräfte seiner Seele ganz zum Durchbruch“ (Golo Mann). Wie gut, daß man sich auf den Teufel berufen kann, auf daß er mit seinem Wirken die letzte Verantwortung auf sich nehmen kann!