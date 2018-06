Selbsterfahrene oder selbstgesetzte Grenzen des Widerstandes gegen Autokraten und Tyrannen ertastet der an „N“ (Napoleon) erprobte Essayist Dieter Kühn an Beispielen der napoleonischen, stalinistischen und faschistischen Epochen: Frei von der liebevollen Behutsamkeit der Biographen, dichterisch in der Darstellung, doch immer orientiert an Quellen und Fakten, bringt er den Leser dazu, allen vorschnellen oder ideologisierten Urteilen über menschliches Verhalten in politischen Grenzstationen zu mißtrauen.