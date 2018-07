Von Marcel Reich-Ranicki

Wieder eine Sammlung seiner Briefe? Es ist, wenn ich richtig gezählt habe, nunmehr die fünfzehnte. Also Hofmannsthal und kein Ende? Ich verstehe die Ungeduld mancher Kollegen, die der neue Band –

Hugo von Hofmannsthal/Richard Beer-Hofmann: "Briefwechsel", herausgegeben von Eugene Weber; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 264 S., 32,– DM

– eher enttäuscht hat. Bedeutsames oder gar Sensationelles enthält er in der Tat nicht; auch epistolographische Dokumente, die als Prosakunstwerke genießbar wären, wird man hier vergeblich suchen.

Trotzdem kann ich mich der Klage schon deshalb nicht anschließen, weil mich diese Briefe keinen Augenblick gelangweilt haben. Und das, weil sie immer wieder etwas erwecken, was man bedauerlicherweise nur mit hochmütig-herablassend oder lauwarm-sentimental klingenden Wörtern andeuten kann: Mitleid und Rührung.

Wir seien "so beglückt über jedes Zeichen von Anhänglichkeit", heißt es recht überraschend in Hofmannsthals "Buch der Freunde", "daß wir auch an einem regelmäßig wiederkehrenden Fieber etwas wie Vergnügen empfinden können". Sollte dies etwa ein Schlüsselsatz sein, vielleicht eines jener zentralen Bekenntnisse, mit denen uns freilich Hofmannsthal großzügig versehen hat?

Er war, das ist sicher, auf außergewöhnliche Weise der Anhänglichkeit bedürftig; er hat sich ein Leben lang, um es einfacher auszudrücken, nach Liebe gesehnt. Doch lassen die meisten seiner Briefe dies nur bedingt erkennen. Denn in ihnen konkurrieren miteinander zwei sehr verschiedene und sehr starke Impulse: der Drang zur Konfession und zur Selbstentblößung mit jenem zur Stilisierung und zur Selbstinszenierung.