Guten Tag, liebe Hörer, zu Ihnen spricht Jens Schmirgel. Ich stehe jetzt mit meinem Mikrophon im Zentralbüro der Bürgerinitiative ‚Schwarzer November‘, neben mir steht ihr Gründer und Leiter, Herr Pausbacke ... Herr Pausbacke, mal kurz gefragt: Was heißt ‚Schwarzer November Und was will die Bürgerinitiative?“

„Damit sind die Wahlergebnisse vom 19. November gemeint. Seitdem sind zwei Monate ins Land gegangen, und viele Wähler sind von ihrer Partei enttäuscht. Am liebsten würden sie ihre Stimme zurückhaben. Diesen Wählern wollen wir helfen. Was diese Leute zunächst brauchen, ist eine Stimme.“

„Und das sind Sie, Herr Pausbacke.“

„Ja. Sehen Sie mal selbst. Heute herrscht wieder Hochbetrieb. Das geht so seit der Bundestagsdebatte. Sie hat uns einen ungeheuren Zulauf gebracht.“

„Vielen Dank für diese erste Information, Herr Pausbacke. Ich stehe jetzt direkt neben der Rückgabestelle. Ach, bitte, Sie da, ja, Sie, würden Sie unseren Hörern bitte sagen, warum Sie Ihre Stimme zurückgeben wollen. Welche Stimme ist es überhaupt?“

„Beide. Erst- und Zweitstimme CSU. Wegen des IV. Gebotes. Das lautet jetzt bei Strauß: ‚Du sollst das kapitalistische System nicht zum Selbstzweck erheben.‘ So was muß ich mir als Unternehmer anhören. Von Brandt erwarte ich auch nicht viel – aber auch keine Angriffe auf den Kapitalismus. So was würde Brandt nie wagen.“

„Danke. Nun eine weitere Stimme, die junge Dame dahinten, Sie sind ...“