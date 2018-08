In dem Verfahren zwischen den drei zum Holtzbrinck-Konzern gehörenden Verlagen „S. Fischer“, „Fischer Taschenbuch Verlag“ und „Goverts-Stahlberg-Krüger“ einerseits und dem Betriebsrat der Unternehmen andererseits (vgl. DIE ZEIT Nr. 5 vom 26. Januar 1973) ist das Urteil gefallen:

Vergangene Woche verkündete die 4. Kammer des Frankfurter Arbeitsgerichts, daß es sich bei den Verlagen nicht um Tendenzbetriebe im Sinne des Paragraphen 118 des neuen Betriebsverfassungsgesetzes (BVG) handele. In den Unternehmen müsse deshalb ein Wirtschaftsausschuß (§ 106 BVG) eingerichtet werden. Das Gericht bestätigte damit die Auffassung des Betriebsrates, der das Beschluß verfahren beantragt hatte.

In der kurzen Begründung der Kammer hieß es, bei der Urteilsfindung sei der Gesamtcharakter der Verlage zu berücksichtigen gewesen, „der bei dem weit gestreuten Programm nicht überwiegend auf erzieherische, wissenschaftliche und künstlerische Zwecke gerichtet sei“. Im alten BVG fehlte die Forderung nach „überwiegender und unmittelbarer“ politischer, wissenschaftlicher oder künstlerischer Zielrichtung von Tendenzbetrieben.

Das Urteil ist noch nicht rechtsgültig. Die Holtzbrinck-Verlage werden Berufung beantragen. Falls das Verfahren bis vor das Bundesarbeitsgericht in Kassel geht (was bei einem solchen Musterprozeß zu erwarten ist), dürfte das endgültige Urteil in zwei Jahren vorliegen. bd