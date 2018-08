Von Hans Otto Eglau

Generaldirektor Dietrich Wilhelm von Menges wurde deutlich: „Wenn wir nicht kräftig in die Hände spucken, werden wir in zwei, drei oder fünf Jahren im Maschinenbau Sorge um die Arbeitsplätze haben.“

Um die Zukunft seiner Branche ist dem Chef des führenden deutschen Maschinenbaukonzerns, der Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH) Nürnberg/Oberhausen, nicht grundlos bange. Nach einem 20jährigen scheinbar unaufhaltsamen Boom erlebte der größte Industriezweig unseres Landes (Umsatz 1972: rund 68 Milliarden Mark) einen empfindlichen Rückschlag.

Die durch kaum ein Konjunkturtief unterbrochene Dauerexpansion bescherte vor allem den trendbegünstigten Sparten einmalige Zuwächse. So stieg die Produktion von Bau- und Baustoffmaschinen zwischen 1950 und 1970 um das 19fache, die von Prüfmaschinen um das 21fache, die Herstellung von Geräten aus dem Bereich Büro- und Informationstechnik um das 24- und der Bau von Gummi- und Kunststoffmaschinen sogar um das 57fache. Der Maschinenbau verdrängte sogar die Lebensmittelindustrie vom Thron der größten Branche und steigerte – gemessen am Umsatz – seinen Anteil an der heimischen Industrie zwischen 1950 und 1971 von 6,8 auf 11 Prozent.

Die abflauende Konjunktur bei steigenden Kosten sowie die Aufwertung und das Floaten der Mark führten dazu, daß der schöne Dauerboom 1971 jäh abbrach. Bereits im selben Jahr errechnete die „Deutsche Gesellschaft für Anlageberatung in Frankfurt bei 38 untersuchten Maschinenbau-Aktiengesellschaften einen Rückgang des durchschnittlichen Nettoertrags von 1,8 auf 1,2 Prozent des Umsatzes.

Vor allem die beiden Aufwertungen, durch die deutsche Waren im Ausland um rund 15 Prozent teurer wurden, kosteten die exportorientierte Branche (Ausfuhranteil: rund 48 Prozent) Umsätze. Besonders hart wurden Sparten wie der Druck- und Textilmaschinenbau getroffen, die bis zu 80 Prozent ihrer Erzeugnisse an ausländische Kunden liefern. Selbst in den ersten Monaten des letzten Jahres, als sich in der deutschen Wirtschaft erste Anzeichen eines neuen Aufschwungs ankündigten, blieb der Auftragseingang im Maschinenbau noch um elf Prozent unter dem Vorjahresstand. Hugo Rupf, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinenbau-Anstalten, seinerzeit pessimistisch: „Von einer wirklichen Erholung sind wir.noch sehr weit entfernt.“

Durch zusammenschmelzende Renditen an der Finanzierung notwendiger Vorhaben immer mehr gehindert, suchen in zunehmender Zahl Unternehmen Unterschlupf bei größeren heimischen Konkurrenten oder ausländischen Aufkäufern. Von den 40 Herstellern, die sich im Frühjahr 1969 in der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau zusammenschlössen, sind bis heute beispielsweise sieben auf der Strecke geblieben.