Schöner reden

Bundeskanzler Willy Brandt will den in seiner Regierungserklärung beklagten schlechten Umgang mit der Sprache der Politik durch gutes Beispiel bekämpfen. Er bildet eine „Stabsgruppe beim Kanzlerbüro für Veröffentlichungen“, das vorwiegend seine Reden verfassen und verschönen soll. Fest angeworben ist bereits Klaus Harpprecht, der vom Frühjahr ab, vorläufig befristet auf zwei Jahre, seine Talente zur Verfügung stellt. Bereits an diesem Donnerstag tritt Friedhelm Merz seinen Dienst als ghostwriter an. Merz war bis zur Einstellung außenpolitischer Ressortleiter von Publik und schrieb seit einem Jahr Reden für Entwicklungshilfeminister Erhard Eppler. Gesucht wird derzeit noch ein außenpolitischer Experte, der nicht Journalist, sondern Fachmann ist, und trotzdem gut schreiben kann.

Barzels Kandidat

Rainer Barzel, gescheiterter Kanzlerkandidat der Opposition, will für 1975 vorsorgen. Für den Fall, daß er zwar Parteivorsitzender bleibt, aber nicht mehr für das Kanzleramt kandidieren darf, will er wenigstens den Mann seiner Wahl durchsetzen. Den Auguren zufolge ist das nicht Gerhard Stoltenberg, sondern Richard von Weizsäcker. Mit dem Vorschlag könnte er sogar einige seiner Gegner für sich einnehmen, die von Weizsäcker das zugestehen, was sie Barzel absprechen: Glaubwürdig zu sein und der Partei geistige Tiefe zu geben.

Amnestie-Aktion

Die im Oktober vergangenen Jahres von Ostberlins Staatsrat verkündete Amnestie war die größte Entlassungsaktion, die es bisher in der DDR gegeben hat. Nach Angaben von Parteichef Honecker saßen am Tage der Verkündigung der Amnestie 37 726 Personen in Straf- und 7162 in Untersuchungshaft. Der weitaus größte Teil von ihnen ist entlassen worden: 25 351 Strafhäftlinge und 6344 Untersuchungshäftlinge. Daß sich darunter auch politische Häftlinge befinden, die es nach den Gesetzen der DDR gar nicht geben dürfte, verschweigt auch die Presse Ostberlins. Rund 1800 Personen wurden in die Bundesrepublik entlassen. Gut die Hälfte davon war nach Auskunft des Bonner Ministeriums für Innerdeutsche Beziehungen ausschließlich aus politischen Gründen verurteilt worden. Etwa 12 Prozent der Entlassenen war wegen krimineller, der Rest aus politischen wie auch aus anderen Gründen in Haft.

Australische Souveränität