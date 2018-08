Soweit sie die Forschung und die Technologie betrifft, ist die europäische Politik gegenwärtig von kostspieligen und zudem nutzlosen Kompromissen gekennzeichnet.

Trotz erwiesener Ineffizienz, trotz der forschungshemmenden Querelen in den einzelnen Instituten und dem aus beidem resultierenden Auszug der begabten Wissenschaftler ist die Sterbezeit von EURATOM wieder einmal verlängert worden – um weitere vier vertane Jahre. Und trotz der nahezu ununterbrochenen Serie von Fehlschlägen bei den Versuchen, eine europäische Trägerrakete zu starten, hat man sich, obwohl dies für Anfang Februar angekündigt worden war, in Paris wieder nicht über das künftige Schicksal dieses glücklosen Programms einigen können. Die Europäer beschlossen statt dessen, wie schon so häufig, zunächst noch weiterzuwursteln.

Bis April jedenfalls wird die Arbeit an dem Raketenprojekt „Europa II“ von den beteiligten Ländern weiterfinanziert. Bis dahin, so heißt es allerdings, wolle man sich endlich darüber einig werden, ob der Versuch, Europa neben den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion als dritte Weltraummacht zu etablieren, auf dem bislang beschrittenen Weg fortgesetzt oder zugunsten eines neuen Konzepts aufgegeben werden soll.

Mehr als 600 Millionen Dollar und zehn Jahre Arbeit haben Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien und die Niederlande in die Entwicklung der Europa-Rakete gesteckt. Doch wie im Fall EURATOM haben die Eigenbröteleien der Partner nichts Rechtes Zustande kommen lassen.

Im Unterschied zu den Früchten der europäischen Atomgemeinschaftsarbeit aber, deren Magerkeit nur Experten zu erkennen vermögen, wurde das traurige Resultat des gemeinschaftlichen Raketenbaus bei den Startversuchen der Typen „Europa I“ und „Europa II“ für jedermann peinlich offenbar. Die Projektile wollten nicht fliegen wie sie sollten.

Unverständnis der technischen Zusammenhänge bei den Politikern, Einsparungen an falscher Stelle, mangelnde Erfahrung bei der Industrie, technische und organisatorische Mängel und Kompetenzstreitigkeiten – all das kulminierte in der fatalen Erfolglosigkeit dieses Projekts. Kein Wunder, daß die USA bei der Vergabe von Forschungs- und Konstruktionsaufträgen für ihre Weltraumunternehmungen an europäische Partner trotz lockender wirtschaftlicher Vorteile äußerst zurückhaltend sind.

England zog als erstes Land die Konsequenz, aus der verfahrenen Situation und kündigte sein Ausscheiden aus dem europäischen Raketenteam an. Die Bundesregierung wurde dann auch im vergangenen Sommer weltraummüde. Man kam überein, das Zukunftsprojekt, die Entwicklung eines neuen Geschosses, „Europa III B“, einzustellen.