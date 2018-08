Frankreich vor der Wahl: Keine Angst um den Fortschritt

Von Alfred Grosser

Staatspräsident Pompidou hat in seinem letzten Fernsehinterview die französischen Wähler davor gewarnt, der Linkskoalition von Sozialisten und Kommunisten zum Wahlsieg zu verhelfen. Für diesen Fall drohte er indirekt mit der Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen. In Ausgabe Nr. 7 der ZEIT setzte sich Alfred Grosser, Professor für Politische Wissenschaften an der Universität Paris, mit den Besonderheiten der französischen Wahl am 4. und 11. März auseinander. In dem nachfolgenden Beitrag berichtet er über die Parteiengruppierungen.

Die Kommunistische Partei gibt der französischen Politik Charakter und Farbe. Auch wenn die Kommunisten nichts unternähmen – schon ihre massive Präsenz reichte aus, um die Verhaltensweisen der anderen Parteien und der Wähler zu prägen. Auf ihrem XX. Parteitag im vergangenen Dezember stellte sich die KPF verjüngt, selbstsicher und vertrauenswürdig dar. Die Mitgliederzahl wächst allerdings nur langsam. Seit vielen Jahren stagniert sie bei etwa 400 000. Diese Leute sind in 19 520 Zellen organisiert, wovon aber nur 5376 Betriebszellen sind. Das bedeutet, daß die meisten KP-Mitglieder in der Umgebung ihres Wohnortes und nicht am Arbeitsplatz wirken. Umfragen haben immer wieder bestätigt: die Kommunistische Partei ist nur zum Teil eine Arbeiterpartei. Ihre Mitglieder und Wähler kommen aus fast allen Gesellschaftsschichten; dagegen gibt fast ein Drittel der Arbeiter der gaullistischen Mehrheit ihre Stimme – jedenfalls bis jetzt.

Als de Gaulle wieder zur Macht kam, verlor die KP plötzlich ein Viertel ihrer Stimmen (1956 hatte sie noch 5,5 Millionen Wähler, 1958 waren es nur noch 3,9 Millionen). Bei den Wahlen der 4. Republik lag ihr Stimmenanteil ständig über 25 Prozent. In der 5. Republik erreichte sie 1967 ihren Höhepunkt mit 22,4 Prozent der Stimmen. Am 4. März hoffen die Kommunisten, ihre früheren Stimmenanteile zurückzuerobern und zugleich mehr Jugendliche, Frauen, Angestellte, Beamte und Geschäftsleute für sich zu gewinnen.

Öffnung zur Mitte

Zu Recht erinnert die KPF daran, daß sie ihre schöpferische Kraft schon seit langer Zeit bewiesen habe. 1936/37 hatte sie die Volksfrontregierung von Léon Blum gefördert und unterstützt, deren Sozialgesetzgebung für Millionen von Franzosen einen entscheidenden Fortschritt bedeutete. In den Jahren 1944/47 haben die kommunistischen Minister, zunächst unter de Gaulle bis Januar 1946, dann unter sozialistischen oder christlich-demokratischen Ministerpräsidenten, staatsmännische Eigenschaften bewiesen. Sie haben zur Zeit des Wiederaufbaus und der großen Veränderungen verantwortlich mitgearbeitet: beim Planungskommissariat, beim Sozialversicherungssystem und bei der Sozialisierung der Energiequellen. Und offenbar haben die Franzosen die sozialistischen Tendenzen der ersten Nachkriegsperiode in gar nicht so schlechter Erinnerung. Sie sind ihnen jedenfalls treuer geblieben als CDU und SPD in der Bundesrepublik.