Droht der Welt nach dem Währungspoker nun eine handelspolitische Machtprobe?

Von Diether Stolze

Wieder einmal herrscht allgemeine Erleichterung. Wer am Ende der jüngsten Währungskrise Bilanz ziehen will, kann schwerlich vermeiden, längst abgenutzte Formulierungen zu wiederholen. Es ist alles wie gehabt nach der Unterzeichnung des Smithsonian Agreements im Dezember 1971. Keiner der beteiligten Staaten hat seine Ziele voll erreicht, aber für jeden hätte es noch schlimmer kommen können. Am Ende zählt, daß sich auch diesmal der Zwang zum gemeinsamen Kompromiß als stärker erwiesen hat denn die Versuchung, im Alleingang kurzfristige Vorteile zu gewinnen.

Für Währungskrisen und ihre Beilegung hat sich ein Ritual entwickelt, das in vielem an den Ablauf von Agrarverhandlungen innerhalb der EWG erinnert. Zunächst läßt ein Detailproblem (diesmal die Spaltung des Lira-Marktes) die schwelende Krise offen ausbrechen, dann wird in dramatischen Verhandlungen mit offenen und verdeckten Drohungen gearbeitet, schließlich werden die Uhren angehalten (sprich: die Devisenbörsen geschlossen) – und am Ende einigen sich alle Beteiligten auf etwa den Kompromiß, den die Experten schon zu Beginn errechnet hatten. Und jeder schreibt sich das Verdienst zu, große Opfer gebracht und damit entscheidend mitgeholfen zu haben, einen weltweiten Wirtschaftskonflikt zu vermeiden.

So ist es auch diesmal: Der Kompromiß hat viele Väter, die sich stolz in die Brust werfen. Einer der wenigen, die dies zu Recht tun, ist ohne Zweifel Helmut Schmidt. Der Bundesfinanzminister war in diesen Tagen eindeutig der „erste Mann im Kabinett“, bei ihm lag die Kommandogewalt. Willy Brandt, in Wirtschaftsfragen immer etwas überfordert, begnügte sich mit der Rolle eines hochgestellten Erfüllungsgehilfen; seine persönliche Einwirkung auf Nixon und Heath war am Ende freilich von großem Gewicht. Wirtschaftsminister Friderichs dokumentierte durch seine Reise nach Moskau, daß er nach dem Verzicht auf die Abteilung „Geld und Kredit“ gar nicht mehr den Versuch machen will, bei Währungsentscheidungen wenigstens mitzuwirken.

Die Taktik von Helmut Schmidt hat sich im großen und ganzen als richtig erwiesen. Sogar die „Frankfurter Allgemeine“, die sonst stets für freie Wechselkurse oder Aufwertung ficht, plädierte diesmal für vorübergehenden Dirigismus als dem kleineren Übel. Entscheidend aber war, daß es der Bundesregierung im Februar 1973 anders als bei früheren Währungskrisen gelungen ist, europäische Solidarität zu üben, ohne die Amerikaner zu vergrämen.

Gewiß hätte manches besser laufen können. Die neue Währungskrise war voraussehbar und ist auch oft genug vorausgesagt worden. Warum also hat man in Bonn keine Planspiele gemacht, warum keine Marschroute festgelegt, sondern sich auf Spontanentscheidungen verlassen? Und es ist auch nicht einzusehen, warum wir noch 20 Milliarden Mark für abwertungsverdächtige Dollar ausgegeben haben, bevor die Schotten dicht gemacht wurden. Doch dies sind Details, sie ändern nichts daran, daß die deutsche Wirtschaft mit dem Ergebnis des Paritäten-Pokers zufrieden sein darf.