Inhalt Seite 1 — Dollar-Abwertung: Kein Grund zur Panik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Wertpapiersparer hat sich jetzt folgende Frage vorzulegen: Soll man mit einem sicheren Zinsnutzen von etwas mehr als 8,5 Prozent bei festverzinslichen Papieren zufrieden sein oder besteht Aussicht, in Aktien eine höhere Wertsteigerung zu erzielen? Selbstverständlich haben Kurswertsteigerungen bei Aktien (oder unter Innehaltung der Spekulationssteuerfrist realisierte Kursgewinne) von 8,5 Prozent ein anderes Gewicht als 8,5prozentige Zinseinnahmen. Aktienkurswertsteigerungen bleiben einkommensteuerfrei, während Zinseinnahmen voll der Einkommensteuer unterliegen.

Wenn der Aktionär daher in den kommenden zwölf Monaten fünf Prozent verdient, hat er in der Regel mehr vereinnahmt als der Rentensparer mit einem Zinsnutzen von 8,5 Prozent. Lassen sich aber in der veränderten Situation noch fünf Prozent aus den Aktien herausholen? Natürlich gehen hier die Meinungen erheblich auseinander.

Sicher ist: Ganz gleich wie die Folgen der Währungskrise aussehen werden, für die deutsche Aktienbörse sind sie kein Hausse-Moment. Daß sie andererseits auch kein Grund zur Panik sind, hat die Reaktion auf die ersten, wenn auch wirkungslosen Maßnahmen zur Abwehr der Dollar-Flut in die Bundesrepublik gezeigt. Auf das Verbot für Ausländer, deutsche Aktien erwerben zu dürfen, gaben die Kurse im Durchschnitt nur um zwei bis drei Prozent nach. Und dieser Einbruch wurde in den nachfolgenden Tagen wieder aufgeholt. Die lebhaften Börsenumsätze machten deutlich, daß große deutsche Investmentfonds auf der Lauer lagen, um billig einsteigen zu können, daß aber auch die Ausländer rasch Mittel und Wege fanden, an deutsche Aktien heranzukommen. Die Bürokratie mag versuchen, einen Riegel nach dem anderen vorzuschieben; die sogenannte Koffer-Arbitrage, das heißt den Export deutscher Aktienurkunden über die Grenzen, wird man kaum verhindern können. Für derartige Kontrollen fehlen an den Grenzstationen einfach die Voraussetzungen.

Hierzu eine interessante Nebenerscheinung: Die Original-Aktienurkunden, auf die viele auf Rationalisierung bedachte Bankiers schon verzichten zu können glaubten, sind über Nacht wieder zu Ehren gekommen. Buchaktien kann man mit einem Federstrich immobil machen, Aktienurkunden nicht. Im übrigen glaubt in den Börsersälen niemand, daß der Devisenbann in der zunächst verschärften Form über längere Zeit Beitand haben wird. Sonst hätte man sich wohl intensiver mit den Ausführungsbestimmungen beschäftigt, die auch zu Beginn dieser Woche noch nicht vorlagen.

Wenn wir davon ausgehen, daß es schon bald zu einer Reliberalisierung des deutschen Kapitalmarktes kommen wird, so ist zu prüfen, ob der Preis, den die Bundesrepublik zur Lösung der Dollar-Krise zahlen muß, die fundamentalen Daten der Konjunktur und damit auch die Gewinnchancen der Unternehmen verändern wird. Oder anders ausgedrückt: Müssen wir künftig mit geringeren Gewinnvorausschätzungen arbeiten?

Die Antwort kann nur lauten: Mit g-oßer Wahrscheinlichkeit. Aber wir wissen aus der früher gemachten Erfahrungen, daß die Unternehmen, besonders die großen Konzerne, anpassungsfähig geworden sind, auch wenn sie diesma von dem Währungsdebakel überrascht sein dürften. Der Optimismus geht sogar so weit, daß der Aktienkurs des Volkswagenwerkes, eines Unternehmens, dessen Ertragslage entscheidend vom Export in die USA beeinflußt wird, nicht zusammenbrach. Die Annahme, daß man es hier vornehmlich mit kleinen Aktionären zu tun habe, die nicht in der Lage sind, die drohenden Gefahren zu übersehen, ist deshalb falsch, weil gerade in den letzten Monaten Millionenposten an VW-Aktien von Professionals gekauft worden sind. Und auch diese sahen keinen Grund, sich von diesen sicherlich gefährdeten Papieren zu trennen.

Die zumindest nach außen zur Schau gestellte Ruhe der Anlagemanager von Fonds, Versicherungen und Vermögensverwalter darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch sie Alternativpläne ausarbeiten. Daraus mag die in dieser Woche sichtbar gewordene Bevorzugung der Versorgungsaktien resultieren. In der gegenwärtigen Situation haben sie zwei Vorteile: Die Versorgungsaktien befinden sich – von bescheidenen Ausnahmen abgesehen – fast ausschließlich in deutscher Hand. Die Verdrängung der Ausländer vom deutschen Aktienmarkt führt hier nicht zum Ausfall wesentlicher Käuferschichten. Die Ausländer haben sich wegen des großen Staatseinflusses auf die Versorgungsunternehmen von diesen Aktien ferngehalten. Im Ausland gelten Versorgungsunternehmen als sozialisierungsverdächtig. Der zweite Vorteil der Versorgungsindustrie liegt in ihrer relativen Konjunkturunempfindlichkeit. Durch Wechselkursänderungen werden sie direkt nicht betroffen.