„Kyldex I“ von Nicolas Schöffer in der Hamburgischen Staatsoper

Von Heinz Josef Herbort

Es spielen mit: „Raumparameter“ – fünf elektronische Skulpturen („Chronos 8 B“), drei erotische Skulpturen, vierzig Statisten, zwanzig Tänzerinnen und Tänzer, fünf Artistinnen; „Lichtparameter“ – zwanzig farbig programmierte Scheinwerfer, fünfzig Punktscheinwerfer, dreihundert elektronische Blitzlampen, zwei Stroboskope, drei Diaprojektoren, zwei Filmprojektoren, ein überdimensionaler Fernsehschirm („Eidophor“) samt zwei elektronischen Kameras, ein Glitzerprospekt mit etwa fünfhundert Bi-Metall-Flackerlampen, neun Lichteffekt-Kästen, zwei Rauchentwickler; „Parameter ‚Projektionsflächen‘“ – zwei lichtdurchlässige Projektionsflächen, zwei Tüllvorhänge, sieben Plexiwände, ein dreieckiges Prisma mit drei Spiegelflächen von zehn Metern Seitenlänge; „Klangparameter“ – elektroakustische Kompositionen, eine Wortpartitur; „Parameter menschlicher Intervention“ – ein Moderator, eine Assistentin, ein Autor, außerplanmäßig auch noch ein Intendant.

„Kyldex I“ – der Titel des Stücks, das am vergangenen Freitag als eine der letzten (und auch wohl aufwendigsten) Auftragskompositionen der Liebermann-Ära in der Hamburgischen Staatsoper uraufgeführt wurde, ist nur auf den ersten Blick kryptisch. „Kyldex I“ ist keine „Oper“ mehr, auch kein „Musiktheater“, nicht einmal mehr „Multimedia“, sondern sind ganz einfach „kybernetisch-luminodynamische Experimente“. „Wir befinden uns“, sagt der Moderator zu Beginn, „in einem Laboratorium.“ Nichtsdestoweniger bekennt der Autor des Spektakels, der aus Ungarn stammende und in Paris lebende Nicolas Schöffer, in seinen Arbeiten stünden „Wissenschaft und Technologie im Dienste der Kunst, nicht umgekehrt“.

Was das Luminodynamische betrifft: Wenn eine Plastik, ein 6,50 Meter hoher Turm aus hochglänzenden Vierkant-Metallstäben beispielsweise, sich im Raum bewegt, wird sie, wird ihr Konstrukteur oder derjenige, der den Vorgang betrachtet, diesen Raum neu erfahren, überhaupt „Raum“ neu auffassen – sagt Schöffer, und er nennt das „Spatiodynamik“; wenn Licht, vielleicht sogar aus ständig wechselnden Richtungen, auf die sich bewegende Plastik fällt und – etwa von rotierenden Spiegeln – reflektiert wird, wenn die „spatiodynamische Plastik“ also von dauernd sich veränderndem Licht durchdrungen wird, spricht Schöffer von „Luminodynamik“; wenn schließlich diese Vorgänge sich in gewissen zeitlichen Intervallen, in Rhythmen etwa, ereignen, bezeichnet Schöffer dies als „Chronodynamik“.

Die Pflicht der Türme

„Kyldex I“ ist nur luminodynamisch. Es besteht aus fünfzehn „Sequenzen“, fünfzehn Bildern, in denen die eingangs aufgezählten mitspielenden „Parameter“ Aktionen ausführen, genau nach einem in einer Art Partitur oder technischer Zeichnung vorgeschriebenen Plan. Da fahren, drahtlos gesteuert, die fünf elektronischen Skulpturen, jene 6,50 Meter hohen Metallstangen-Türme, wie die Eiskunstläufer bei der Pflicht sauber vorgezeichnete Figuren ab, werden angeblitzt und angestrahlt in Weiß, Gelb, Blau und Rot, werfen Schatten und reflektieren die Blitze, erscheinen in Dia-Projektionen und als Silhouetten in Nebelschwaden. Da rotieren Scheinwerfer und gleiten Lichtstrahlen, da blitzt es im Zuschauerraum und blenden starke Strahler von der Bühne, da fährt ständig ein transparenter Schirm oder ein Tüllvorhang herauf und ein anderer herunter, da wird projiziert und geflimmert und geblinkt und gefärbt, und immer wieder rotieren die Spiegel der fünf elektronischen Skulpturen – eine Laterna magica im Dauerbetrieb, und zunächst einmal ist das richtig aufregend.