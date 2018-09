Inhalt Seite 1 — Imaginäre Situationen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht viele Tanz-Ensembles bemühen sich in Europa energisch um neue Themen, Formen und Stile. Dazu gehören John Crankos Stuttgarter Ballett, die Kompanie des Brüsselers Maurice Béjart, „Nederlands Dans Theater“, das in Den Haag und in Scheveningen beheimatet ist.

In den Programmen, mit denen „Nederlands Dans Theater“ zur Zeit in der Bundesrepublik und in der Schweiz gastiert, befindet sich auch eine extravagante Choreographie von Cliff Keuter, die sich „Sunday Papers“ nennt. Es ist eine Komposition für eins Tänzerin und zwei Tänzer, darin ist jedoch, wie es im Programmheft steht, von einem Dreiecksverhältnis keine Rede, „obwohl eine solche Kombination dies öfters impliziert“. Und in der Tat, von solch einem eindeutig fixierten Verhältnis kann schon deswegen nicht recht die Rede sein, weil ein konsequentes Handlungsballett konventioneller Art schon wegen seiner Konventionalität dem Stil der Truppe entschieden widerspräche. Eine Fabel, die sich beschreiben ließe, tritt in den holländischen Programmen nicht auf, in den „Sunday Papers“ finden wir dagegen eine Reihung von „imaginären Situationen“.

Das klingt unverbindlich, nach mangelnder künstlerischer Artikulation, hat aber mit einem Bewegungs-Analphabetentum nichts zu tun. Die „Sunday Papers verdanken ihre Anregung der Bildenden Kunst, in ihnen finden wir objets trouvés“ wie zum Beispiel eine Hupe (die auch zu hören ist), Autoreifen, eine Art Fackel, aus Papier zusammengerollt und in Brand gesetzt, und anderes mehr. Fast das Kabinett einer Kunstausstellung, konsequenter und variationsreicher als in einer Ausstellung fortgesetzt in Bewegung und sich wandelnde Situationen. Die Arbeit wirkt wie ein zart ironisches, augenzwinkerndes (nicht geistreichelndes) Resümee eines Stils der Bildenden Kunst von gestern. Bewegungselemente erscheinen zum Teil zusammenhanglos, verloren, irgendwo hergeholt: Man möchte nicht nur von „objets trouvés“ sprechen, sondern auch von „mouvements trouvés“.

Damit ist ein Doppeltes gegeben: In ihrer Alogik, Isolation und scheinbaren Sinnlosigkeit werden die Bewegungen zum Spiegelbild einer modernen Welt psychischer Verlorenheit. Andererseits, was die Klassifizierung betrifft: hier, wo in der Komposition die rhythmische Kontinuität, ein Kriterium des Tanzes, durchbrochen und streckenweise lahmgelegt wird, handelt es sich gar nicht mehr um Tanz, sondern um Pantomime.

Ein gravierender Fehler? Es mindert die Qualität dieses Tanz-Theaters keineswegs, daß es zuweilen inkonsequent ist: sich im Widerspruch befindet zu seinem eigenen theoretischen Ansatz und Anspruch. Man muß darin eher ein Zeichen seiner Lebendigkeit sehen, es verfällt keinem Schematismus, es klebt nicht, erstarrend, an einem Modernitätsklischee. Gleichwohl ist es nicht nur modern, was die Themen betrifft, die geschmeidige Bereitschaft, sich auch für solche Zeitströme (oder Zeitbäche) offen zu halten, die in keinem anderen künstlerischen Material, geschweige denn in Sprache artikulierbar sind. Es ist auch gegenwartsnah, was die Formensprache betrifft, die Integration und des öfteren zugleich Überwindung des klassischen Tanzes, genannt Ballett, zugunsten experimenteller Bewegungsamalgame.

Ein Beispiel der Inkonsequenz, gleichwohl attraktiv, war der „Essay in der Stille“ von Hans van Manen, ein Tanz, der unsinnigerweise als „Ballett“ bezeichnet war und ein programmatisches Merkmal hat: „ohne Musik“. Die Musiklosigkeit, viel älter, versteht sich, als der Tanz mit Musik, weit zurückreichend in prähistorische Zeiten und auch im zwanzigsten Jahrhundert immer wieder exerziert, war hier ein paarmal in Frage gestellt: logischerweise nicht durch die gelegentlichen, atavistisch wirkenden „ha“-Rufe der Tänzer selber, sondern einmal durch die dann doch noch einsetzende Musik am Schluß (die „Dessins Eternels“ von Messiaen), zum andern durch den Stil des ersten Teils. Er wirkte so, als sei er zunächst beharrlich mit Musik geprobt, als sei ihm aber später, nach Ausprägung der Bewegungsformen, die Musik entzogen worden.

Doch zum Inhalt, zum Thema: gemeint ist die Verbindung zeitgenössischer Menschen zu ihren Mitmenschen und zur Gesellschaft oder deren Negierung, die Kontaktlosigkeit. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen wäre, das Thema ohne Programmkommentar zu begreifen, es aus den Bewegungsabläufen und schütteren Handlungsfetzen herauszulesen. Aber auch Bilder sind zuweilen erst mit Hilfe ihrer Titel zu „entschlüsseln“. Wichtig bleibt der Versuch, mit der Sprache des Tanzes, die sich der Sprache der Wörter notwendigerweise entzieht, eine Situation des Menschen von heute zu erfassen. Mit dem Plunder und Kitsch verstaubter Tanzstile und Tanzeinlagen, die auch von den großen Opernhäusern heute noch über Gebühr protegiert werden, hat dies hier nichts mehr zu tun.