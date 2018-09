Wohl wissend, was die Urlauber in den letzten Jahren an mediterranen Stränden des Mittelmeers fürchten lernten, verspricht der neue Prospekt für Jugoslawienreisen als größte Attraktion: Ferien ohne Baulärm. Nach Jahren des Aus- und Aufbaus präsentiert sich die adriatische Insel-Küste als „fertiges“ Urlaubsland mit allem, was dazu gehört: Es gibt touristische Zentren mit vielen Sportmöglichkeiten wie in Istrien, an der Kvarner Bucht, der Kornati-Korallen-Küste und in Mitteldalmatien, aber auch ruhigere Landstriche wie Süddalmatien und Montenegro. Den besten Ruf genießt Jugoslawien seit jeher bei Wassersportlern. Freizeitkapitäne mit eigenem Boot finden viele geeignete Küstenorte.

Wer sich mehr für das Hinterland interessiert, kann (als Autofahrer) an den slowenischen Seen am Fuß der Karawanken Ferien machen, wenn er nicht lieber die neueste Attraktion von Yugotours ausprobiert: eine achttägige Busfahrt durch Bosnien, von Split über Ploce, Mostar, Sarajevo, Jajce, Banja Luka und über Zagreb bis zum Naturpark am Plitvicer See. Eine Route, die, ohne Übertreibung, durch eine der schönsten Gegenden Jugoslawiens führt, mit gemütlichen Städtchen und Moscheen aus türkischer Zeit, bunten Märkten und Cafehäusern im Wiener Stil. Die Busfahrt einschließlich Unterbringung und Vollpension kostet 420 Mark. Sie kann auch mit einer Flugkarte und einem Badeaufenthalt an der mitteldalmatinischen Küste gebucht werden.

Daneben finden sich im 72 Seiten starken Prospekt Hinweise auf Ferienwohnungen, Komforthotels mit Hallenbädern, „Urlaubsautos“, FKK-Strände, Kinderermäßigungen, eine 1000-Insel-Fahrt, Oster- und Frühlingsreisen. Auskunft: Yugotours, 6 Frankfurt/Main, Kaiserstraße 3, Telephon (06 11) 29 01 31.