Viele Unternehmen scheuen die Umwandlung in die Aktiengesellschaft

In der New Yorker Wall Street holten sich westdeutsche Unternehmer eine Rüge. Börsenchef Robert Haack warnte Berliner Jungmanager auf einem „business-briefing“ vor den Folgen unternehmerischer Börsenscheu: „Beklagen Sie sich nicht, wenn Sie Ihre Unabhängigkeit verlieren.“

Die Worte des Präsidenten enthüllen ein Kuriosum: Westdeutschlands Firmenbosse meiden die Börse. Während die Urväter unserer Industriegiganten vor genau einem Jahrhundert in nur drei Jahren – von 1870 bis 1873 – 996 Aktiengesellschaften aus dem Boden stampften und damit die expansivste Phase der Industrialisierung im Deutschen Reich einleiteten, ziehen sich heute immer mehr Unternehmen von den acht bundesdeutschen Aktienbörsen zurück.

In deutschen Börsensälen – so zeigt eine Studie der Münchener Anlagengesellschaft Portfolio Management – werden heute 300 Namen weniger genannt als noch vor zehn Jahren. Allein im letzten Jahr ließ eine ungestüme Fusionswelle 30 Firmen vom Kurszettel verschwinden.

Während 6800 US-Firmen in den letzten fünf Jahren ihre Expansion durch Erstausgabe neugedruckter Aktien finanzierten, wagten in der Bundesrepublik ganze drei Unternehmen den Gang an die Börse: Horten, Atlantis, Dykerhoff & Widmann. Entsprechend öde sieht es für Geldanleger aus. Der bundesdeutsche Kurszettel bietet ihnen nur noch 452 Anlagemöglichkeiten gegenüber 2600 Börsentiteln und rund 40 000 Freiverkehrswerten in den USA.

Schuld an dieser Misere ist vordergründig ein unausgewogenes Steuerrecht. Während Deutschlands Grundbesitzer sich erheblicher Steuervorteile erfreuen, bittet der Fiskus die Aktionäre ungleich stärker zur Kasse. Ihre Vermögensteuer bemißt sich nach dem tatsächlichen Aktienkurs und nicht wie bei Immobilien nach niedrigen Einheitswerten. Und bei den Erträgen ist es noch schlimmer als beim Vermögen: Dividende wird gleich doppelt besteuert – einmal als Gewerbe- und Körperschaftsteuer bei der Aktiengesellschaft, zudem als Einkommensteuer beim Aktionär.

Der Weg in die Publikumsgesellschaft ist zudem durch das patriarchalische Gehabe der Bosse vieler Familienbetriebe versperrt. Bevor ein Firmenchef seine unternehmerische Exklusivität aufgibt und sich der Kontrolle eines Aufsichtsrates unterwirft, muß schon ein erheblicher Sachzwang vorliegen.