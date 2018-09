In Wien krepierte Boris an seiner Karriere, in München starb Boris für die Revolution. Erwin Axer, der Regisseur im Akademietheater, ließ den Boris sich zu Tode fressen: Bruno Dallansky hockte bei dem Geburtstagsfest, das seine beinlose Gattin und Herrin („die Gute“) ihm zu Ehren veranstaltete, stumpf, wie abwesend, unter seinen Krüppelgenossen aus dem Asyl; allein eine riesige rote Torte auf dem Tisch weckte noch seine Neugier – er riß sie in zwei kolossale Hälften auseinander und fraß dann abwechselnd aus beiden Händen. Süße Creme verklebte sein Gesicht, Tortenklumpen fielen ihm in den Schoß: Boris, das war ein schmatzender nur noch vegetierender Haufen Natur. Das Ende eines Karrierekrüppels: weggerissen aus dem Armenasyl, eingesperrt im bourgeoisen Palast der „Guten“, wird Boris von Schwermut und Freßsucht überfallen und geht daran zugrunde.

Dieter Kirchlechner, Boris in Jürgen Flimms Cuvilliéstheater-Inszenierung, starb viel schöner – er fraß sich nicht, er trommelte sich zu Tode. Nicht dösend oder schlingend wie Dallansky saß dieser Boris an seiner Geburtstagstafel, sondern still, elegisch und klug. Und als dann die Beschwerden der Krüppel über ihr Asyl (über das Ungeziefer, über die viel zu kurzen Bettenkisten) zum Protestchor anschwollen, da wurde Boris zum Vorkämpfer der Revolution. Immer schärfer, immer aufrührerischer schlug er seine Kindertrommel, richtete sich dann noch einmal in seinem Rollstuhl hoch, streckte den Trommelstock pathetisch in die Luft und sank dann tot zusammen.

Kein Zweifel: mit diesem vehement und effektvoll inszenierten Schlußbild hat Flimm das Stück begradigt, sicher auch trivialisiert. Aus Stück defätistischen Weltgleichnis wurde eine forsche Revolutionsparabel: immer wurde treibt forsche die Krüppelschar zu aggressiven, aufrührerischen Sprechchören an. Die Schreckensbilder, die Kin-Sprechchören an. Schlußaktes wurden eingezäunt, verbalisiert zur Schlußaktes Kulturkritik. Doch dies war der notwendige, sicher nicht zu Doch Preis für eine Inszenierung, die sich für etwas entschied. Während Axers Arbeit reichlich etwas wirkte, zwei Akte lang Judith Holzmeister kostbares Kammerspiel zelebrieren ließ, um dann im Schlußbild ein paar schöne, verzweifelte Bilder zu erfinden, hatte Flimm eine sehr entschlossene, gar nicht defätistische Konzeption riskiert: in München ist „Ein Fest für Boris“ ein Stück über die Schrecklichkeit der Bourgeoisie geworden.

Judith Holzmeister schrak immer wieder vornehm zurück, kehrte immer wieder heim in die vertrauten Bezirke des guten Geschmacks, der dezenten psychologischen Kunst; Lola Müthel dagegen wächst in der Münchner Aufführung an zu einem großbürgerlichen Ungetüm. Zwei Akte, zwei Monstermonologe lang hält sie es durch, jedes sentimentale Einverständnis mit ihrer Figur, jeden Tragödienton zu vermeiden. Flimm treibt die Schauspielerin aus aller Feierlichkeit hinaus in lauter schöne, kalte Veräußerlichungen. Die vornehme Kunst der differenzierten Übergänge verhöhnend, setzt Lola Müthel, so pompös wie eine Primadonna, so mechanisch fast wie ein Automat, ihre Kontraste. Ob sie in morschen Verzweiflungsarien ihren Weltschmerz besingt oder ob sie bellend ihre Befehle gibt, ins Leere brüllt, als sei ihr Salon ein Exerzierplatz: „menschlich“, zum Mitgefühl einladend sind solche Exhibitionen nie. Lola Müthels Töne sind Schmuckstücke – Schmuckstücke, die sie auswechselt wie alle die Hüte und Handschuhe, die die „Gute“ einen Akt lang wahllos anprobiert.

Thomas Bernhards Aphorismen („Mir fällt soviel ein, daß ich Angst habe, meine Einfälle könnten tödlich sein“) spricht sie nicht als tragische Meditation, sondern als mondäne Konversation: sie ist nicht verzweifelt, sie hält sich Verzweiflung – so wie man sich ein Schoßhündchen hält oder Dienstpersonal. Alles ist Fassaden- und Posaunenkunst: in keinem Moment wird die Rolle preisgegeben an die Psychologie des Schmerzes und der Einsamkeit – und so ist diese Interpretation ein schroffer Gegenentwurf zu der verinnerlichten, zerbrechlichen Kammermusik, die die Damen Mosheim und Niklisch in Albees „Alles vorbei“ zelebrierten, zu einem Theater, das sich besinnungslos und tränenreich dem großbürgerlichen Weltschmerz hingibt.

Das Erstaunlichste: Flimm gelang dieser Bravourakt mit einer Schauspielerin, die man schon aufgegeben hatte. Ob Lola Müthel die Lady Macbeth sang oder Wallensteins Gräfin Terzky: immer verrannte sich diese Schauspielerin in blendenden Leerlauf, schien wie festgefahren in inhaltslos-törichter Virtuosität, in hohlen Prunkgebärden, donnernden Bravourarien. Die Münchner Besetzung also schien mindestens so problematisch wie die in Wien – denn das Bernhard-Stück verlangt von unseren Heroinen und Salondamen so etwas wie kritische Selbstvernichtung: all die pompösen Effekte, mit denen man sich sonst stolz schmückt, hier muß man sich mit ihnen beschmutzen. Anders als Judith Holzmeister gelang Lola Müthel diese Attacke auf sich selbst und ihre Staatstheatervergangenheit – beinahe jedenfalls. Die Grenze ihrer Interpretation: man kann nur die Theatermittel denunzieren, über die man verfügt. Was die Müthel „kann“, was sie beherrscht, ist das Repertoire der Salonvirtuosin: kalte Gebärdenpracht, schwungvole Konversation, schmetternde Deklamation. Das luxuriöse Nerventheater, die schöne Morbidezza, der diskrete Charme der Bourgeoisie: all das ist Frau Müthels gesunden, fast aseptischen Schauspielermitteln nicht zugänglich – und doch müßte all das, zumindest in seinen verwitterten, obszönen Spätformen, in Bernhards Stück noch erkennbar sein.

Nun habe ich lange und bewundernd die Münchner Aufführung beschrieben (und dabei noch nicht einmal gesagt, wie staunenswert Gertrud Kückelmann die Johanna, die terrorisierte Dienerin der „Guten“ spielte, wie sie mit winzigsten Gesten, lautlos fast die Brüche zwischen verhärmter Demut und zierlicher Aufsässigkeit demonstrierte) – und mit alldem habe ich in meiner Verlegenheit vor Bernhards Stück vorbeigeschrieben. „Ein Fest für Boris“ geht mich nichts an. Einmal, weil Bernhards Theatererfindungen schon ziemlich verbraucht sind. Den Despoten im Rollstuhl kenne ich aus Becketts „Endspiel“, aus Bunuels „Tristana“, die hemmungslos geschwätzige, an ihren Platz gefesselte Dame aus den „Glücklichen Tagen“, das Festmahl der Elenden aus „Viridiana“: Bernhards Bilder sind aus zweiter Hand. Vor allem aber finde ich die exhibitionistische Verzweiflung, den donnernden Defätismus dieses Autors (am heftigsten in seiner Büchnerpreisrede, aber auch im „Boris“) mitunter peinigend. Natürlich hat auch Bernhards Totalpessimismus seine Tradition – eine sehr österreichische. Raimunds Rappelkopf, Nestroys Herr von Lips und Knieriem, ein Misanthrop, an reicher Gelangweilter, ein endzeitlicher Fatalist: auch sie sind düstere Ahnen dieses Stücks. Doch Nestroys Schrecken sind schrecklicher, weil sie eine scheinbar stabile, hübsch polierte Biedermeierwelt demolieren. Bernhard verlegt seine Schrecken in eine Schreckenskammer, in ein künstliches Gehäuse fern von aller Welt. Das Dynamit dieses Stücks zerstört nichts mehr, es explodiert im luftleeren Raum.

Flimm hat sich von Bernhards Defätismus nicht einschläfern lassen, er hat einseitig und entschieden inszeniert, was an diesem Stück konkret und aggressiv ist. Ein idiotisch-feierliches Weltgleichnis (etwa: wir Menschen sind Krüppel, unsre Welt ist ein Asyl) kann jedenfalls niemand nach diesem Abend mit nach Hause tragen. Mit einem Krüppelstück ist Münchens Theatersiechtum erst einmal zu Ende gegangen. Benjamin Henrichs