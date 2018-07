Inhalt Seite 1 — Kirchlich getraut ins Eigenheim Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rainer Hagen

Was wissen 15- oder 16jährige Schüler, Volksschulabgänger, die versuchen, sich in den Arbeitsprozeß einzuordnen und die in einigen Jahren wählen werden? Wie denken sie, welche Einstellung haben sie zur Schule, zum Haus, zur Gesellschaft? Vierzig Schüler, Jungen und Mädchen der beiden 9. Klassen der Dörfer-Gemeinschaftsschule in der Nähe von Hamburg, gaben Antwort auf diese Fragen. Die Klassen, durchaus von gutem Wissensniveau, waren von der Behörde empfohlen worden. Die Eltern dieser Jugendlichen haben fast alle auch nur Volksschulbildung; die Väter sind Handwerker, Landwirte mit kleinen Betrieben, Arbeiter.

Die Kinder – so zeigte sich – wissen einiges über Entwicklungshilfe, sicher mehr als viele ihrer Eltern. Das haben sie im Unterricht gelernt. Von der Entstehung der DDR dagegen haben die meisten keine Ahnung. Sie sind – wenige Wochen vor Schulschluß – im Geschichtsunterricht gerade beim Zweiten Weltkrieg angelangt. Und in den Gesprächen über das Dritte Reich wird immer wieder die Autobahn genannt.

Deprimierend, was von der bundesweiten Kritik an der Schule bei diesen Jungen und Mädchen angekommen ist. „Wenn du zu sagen hättest an deiner Schule, was würdest du ändern?“ Einer möchte keine Erdkunde („überflüssig“), einer kein Zeichnen mehr („kitschig“). Ein Mädchen will die Schule später anfangen lassen, damit man im Winter nicht so früh aufstehen muß. Die Änderungswünsche der meisten sind sehr persönlich, die wenigen, die Grundsätzliches geändert wünschen – „mehr Freiheit“, „mehr Unterstützung der Schülerverwaltung“ – wissen schon bei vorsichtigen Rückfragen nicht recht weiter. Man könnte vermuten, daß in der Stadt oder bei Realschülern die Antworten fundierter seien, aber das stimmt nicht oder nur in Nuancen. Dieselbe Frage, gestellt an Mittelschüler einer 10. Klasse in der Hamburger Innenstadt, ergab Antworten von nahezu der gleichen Qualität. Kritik am Schulsystem fehlt weitgehend, ja Kritik überhaupt.

Wie steht es mit der Information durch Massenmedien, etwa durch Zeitungen? In den meisten Haushalten der befragten Schüler gibt es keine Zeitung im Abonnement. Nur gelegentlich kaufen die Eltern Bild oder Morgenpost. Die Jungen lesen, wenn überhaupt, vor allem über Lokales, Sport und Verbrechen. Die Mädchen nannten Verbrechen, Lokales und Annoncen. Politik bleibt Ausnahme, gilt als „zu kompliziert“. Nachrichten im Fernsehen sind nur insofern attraktiv, als siedie Mühe des Lesens ersparen. „Report“, „Panorama“, „ZDF-Magazin“ werden gar nicht erst angestellt.

Nur einer der 40 gab an, häufig Bücher zu lesen: „Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Die Ersten und die Letzten, Die Luftschlacht um England, Bücher über Stuka und Stalingrad.“ Der so antwortete, ist Landwirtssohn mit dem Wunsch, Buchhändler zu werden. Die Lektüre der anderen Jungen beschränkt sich auf Bücher über „Raketen“ und „Sport“. Literatur wird überwiegend in Form von Science-fiction-Heften konsumiert. Eines der Mädchen hat gerade „Schulmädchen-Report“ gelesen. „Ist es an eurer Schule auch so?“ „Nein, also wir sind schon sehr frei, aber so frei auch nicht. Wir leben hier ja auf dem Lande, und in der Stadt ist es dann noch anders.“ „Hast du schon einmal ein Buch aus einer Bücherei entliehen?“ „Nein.“ „Besitzt du Bücher?“ „Nur dies eine.“

Die Frage, ob sie mit der Erziehung durch ihre Eltern einverstanden seien, wird indirekt gestellt: „Was würdest du anders machen, wenn du einmal Kinder hast?“ Es zeigt sich, daß die Vokabel „antiautoritär“ geläufig ist, daß aber niemand ganz antiautoritär erziehen will. Wohl etwas freier – wobei „frei“ sich zumeist auf den Zwang, abends früh zu Hause sein zu müssen, bezieht –, aber Ordnung soll sein.