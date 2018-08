Inhalt Seite 1 — Krach im Kabinett Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst-Werner Hartelt

Düsseldorf

Ein monatelanger Streit in der Düsseldorfer SPD/FDP-Koalition um die Neubesetzung des Kölner Regierungspräsidiums endete drehbuchreif: Einer der Hauptdarsteller verzichtete auf seine Beförderung und die damit verbundene Saläraufbesserung um 2000 Mark monatlich. Er bleibt, was er nicht mehr sein wollte, Regierungspräsident des Bezirks Köln/Aachen – und wird nicht, was er werden wollte, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Bewegt dankte Landtagsvizepräsident John van Nes Ziegler als erster: „Lieber Günter Heidecke, dies wird dir die SPD nie vergessen!“

Der 50jährige Jurist Heidecke, eine der fähigsten Verwaltungskoryphäen im Lande, war um die Jahreswende von der „Frau Nachbarin“ in Köln-Marienburg angesprochen worden: „Ich brauche einen Staatssekretär, hast du keine Lust?“ Mit diesem Angebot aus dem Munde von Gesundheitsministerin Katharina Focke „schlug“ sich denn Heidecke „über die Feiertage“ herum und kam zu dem Entschluß: „Sechs Jahre Präsident sind genug...“

Duzfreund Heinz Kühn, auf der anderen Rheinseite Kölns zu Hause, sah es ähnlich, doch schwante ihm nichts Gutes. Denn der Landtag hatte 1972 den Aachener Regierungsbezirk mit dem Präsidenten Dr. Josef Effertz (FDP) für überflüssig erklärt, so daß nun der Tag automatisch eintrat, der im geheimen Koalitionsvertrag genau beschrieben ist: Wird eine Regierungspräsidenten-Stelle frei, so hat zunächst die FDP darauf Anspruch, der einer von fünf Präsidenten insgesamt zusteht!

Kühn hatte sich dazu öffentlich noch nie auch nur geräuspert, während sein Stellvertreter im Kabinett, Innenminister Weyer (FDP), sofort in alle Himmelsrichtungen trompetete: „Köln gehört jetzt uns!“ Der FDP-Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Horst-Ludwig Riemer, war noch bemüht, seine Partei-Lautsprecher auf leise zu stellen, als die Kölner SPD unter ihrem Lokalmatador John van Nes Ziegler zur großen Pauke griff: „Der Präsident wird wieder ein Sozialdemokrat sein, sonst knallt es.“

Lange war unklar, wer eigentlich Kandidat der SPD sei, bis überschäumende Wut bei den Kölner Sozialdemokraten, von Weyer nahezu täglich und unnachsichtig attackiert, letzte Hüllen wohltuender Diskretion zerfetzte. Zur allgemeinen Verblüffung stellte sich plötzlich heraus, daß Bundesminister a. D. und SPD-Bundesgeschäftsführer a. D. Hans Jürgen Wischnewski dem Drängen seiner Kölner Freunde nachgegeben und nach einer Vier-Augen-Unterredung mit Kühn bekräftigt hatte: „Ich bin bereit!“