Der lange und beschwerliche Weg zur Länderneugliederung

Von Hans Schueler

Ein Bundesstaat, der seine innere Gliederung selbst zur Disposition stellt, ähnelt einem Verwandlungskünstler, der seinem Publikum neben anderen Darbietungen auch ein Stückchen Harakiri verspricht: Man glaubt ihm nicht recht. Deshalb mag bis heute auch niemand glauben, daß aus jenem Artikel 29 des Grundgesetzes noch einmal Wirklichkeit werden könnte, wonach "das Bundesgebiet unter Berücksichtigung der landsmannschaftlichen Verbundenheit, der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges ... neu zu gliedern ist".

Dem Gremium der zwölf Weisen, die am Dienstag dem Bundeskanzler ihren Vorschlag unterbreitet haben, aus zehn westdeutschen Ländern entweder fünf oder sechs in jeweils unterschiedlicher Gemengelage zu machen, droht eher Spott denn sachliche Aufmerksamkeit. Erste Empfehlungen, ihre Arbeit schleunigst zu den Akten zu legen, wurden schon erteilt. Das kann nicht wunder nehmen: Seit Gründung der Bundesrepublik sind – abgesehen von der Bildung des Südweststaates Baden-Württemberg – alle Anläufe, den bundesdeutschen Raum nach den Bedürfnissen eines ausgewogenen föderativen Systems neu zu ordnen, im Ansatz steckengeblieben.

Gescheiterter Versuch

Vor rund zwanzig Jahren, zu Beginn der zweiten Regierung Adenauer, hatte sich schon einmal eine Kommission der Mühe unterzogen, die Ländergeographie zu verbessern. Damals gelang es 40 Sachverständigen unter dem Vorsitz des ehemaligen Reichskanzlers Hans Luther, den Verfassungsauftrag zur Neugliederung in zweijähriger Arbeit völlig ad absurdum zu führen. Die Luther-Kommission einigte sich auf nicht weniger als sieben mögliche Varianten einer Neuordnung im mittleren Westdeutschland, von denen sie aus Gründen des internen Interessenausgleichs keiner Vorrang vor der anderen geben mochte. Das Ergebnis war ganz im Sinne Konrad Adenauers, dem nicht an einer Umstrukturierung lag, die die politischen Machtverhältnisse in den Ländern womöglich zugunsten der damaligen Opposition hätte ändern können.

Das Luther-Gutachten hat auf alle späteren Bemühungen um ein Gesamtkonzept lähmend und von vornherein diskreditierend gewirkt. Es ließ auch die zwölf Mitglieder der zwei Jahrzehnte später eingesetzten Ernst-Kommission an der Chance ihres Unternehmens zweifeln und veranlaßte sie zu einem skeptischen Blick zurück auf die Geschichte des Deutschen Reiches, die stets vom Partikularismus, von der Sorge der kleinen und großen Souveräne um ihren Besitzstand geprägt war: "Es hat keine zentrale Gewalt gegeben, deren Stärke ausgereicht hätte, die innere Gliederung des Reichsgebietes nach den Interessen des Reiches oder den sachlichen Aufgaben der Gliedstaaten zu ordnen."