Viel geschmäht und oft mißverstanden: der Begriff Demokratisierung

Von Christian Graf von Krockow

Ein Gespenst geht um unter deutschen Honoratioren: das Gespenst der Demokratisierung. Es mag in Apo-Zeiten mit den Studentenunruhen entstanden sein. Es gewann Konturen, als Willy Brandt 1969 in der Regierungserklärung ankündigte: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Seit dem 19. November 1972 droht Panik. Wo Panik auf der Lauer liegt, pflegen Argumente wenig mehr auszurichten. Daher verdient Helmut Schelsky Dank dafür, daß er jüngst („Mehr Demokratie oder mehr Freiheit“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Januar 1973) die herrschenden Ängste artikuliert und so, hoffentlich, einer Diskussion zugänglich gemacht hat.

Demokratisierung gerät, so postuliert Schelsky, in der Praxis in einen Gegensatz zur Freiheit; und er tadelt die Opposition, weil ihr zum regierungsamtlichen „Mehr Demokratie“ nicht die Gegenparole „Mehr Freiheit“ eingefallen ist. Schelsky argumentiert: Mehr Demokratie bedeutet größere Anteilnahme der Massen an politischen Entscheidungen, mehr Politisierung; Politisierung aber läßt sich nur erreichen, wenn die Sachfragen zu einem dramatischen Entweder-Oder zugespitzt und simplifiziert werden. So folgt aus der Demokratisierung unabwendbar Polarisierung, Konfliktverschärfung und – auch aus Gründen propagandistischer Wirkungsweisen – Irrationalisierung. Der Sachverstand, den der Bürger der arbeitsteiligen Industriegesellschaft in die Vielfalt und Tiefe von Einzelproblemen gar nicht mehr einbringen kann, wird verdrängt vom emotionalen Engagement, das sich in Freund-Feind-Klischees eingliedert und nach Führergestalten verlangt.

„Mehr Demokratie“ bedeutet nach Schelsky zugleich Ausweitung der Lebensbereiche, in denen Polarisierung und Irrationalisierung zum Zuge kommen; eine „Entsachlichung der Institutionen“ ist die Folge. Die Entscheidung nach Sachgesetzlichkeiten wird durch konkurrierende Herrschaftsansprüche verdrängt. So wird das Gegenteil dessen erreicht, was die Linke im Sinne der Klassiker des Marxismus sich als Ablösung der Herrschaft von Menschen über Menschen durch die „Verwaltung von Sachen“ erhofft. Schließlich provoziert die Demokratisierung nach Ansicht Schelskys eine Tendenz zum Totalitären: „Pluralistische Parteienwahl oder plebiszitäre Zustimmung zu einer den Volkswillen monopolistisch vertretenden Parteiorganisation sind gleicherweise ,demokratisch‘... Westliche und östliche Demokratie unterscheiden sich daher nur im Mechanismus der Ermächtigung, der Vermittlung des ‚Volkswillens‘.“

Die Alternative, die mehr Freiheit gegen mehr Demokratie setzt, heißt Gewaltenteilung. Ideengeschichtlich ausgedrückt: Montesquieu gegen Rousseau. Gewaltenteilung ist dabei nicht nur im „klassischen“ Sinne zu verstehen, sondern auch, ja vor allem als Ausgrenzung von Bereichen, die ihren eigenen Sachgesetzlichkeiten folgen – zum Beispiel Wirtschaft und Wissenschaft –, aus dem Zug zur allgemeinen Politisierung. Erst mit solcher Ausgliederung ergibt sich die Autonomie einer Vielfalt der Sachgebiete und Institutionen – eine Autonomie, die zum einen Freiheit real möglich macht, zum anderen der Komplexität der Industriegesellschaft gerecht wird. Im übrigen soll – wie Schelsky betont – keineswegs über Demokratie schlechthin der Stab gebrochen werden; sie ist dem ihr eigenen, genuin politischen Bereich durchaus angemessen. Nur muß sie mit den notwendigen, freiheitswahrenden Gegengewichten gegen die ihr innewohnenden Gefährdungen abgesichert werden.

Bedrohte Privilegien